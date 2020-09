Laura Lavric, în scandal cu propria soră. Cum s-a răzbunat pe ea: „M-a făcut o mare bagaboantă”

Scandalul dintre Laura Lavric și sora ei s-a terminat, după 8 ani de acuze. Cântăreața e muzică populară este în sfârșit fericită pentru că războiul a luat sfârșit. Ce spune aceasta despre deznodământul ales de judecători?

Ecaterina Traian și Laura Lavric sunt departe de a îngropa securea războiului. Acestea au fost parte a unui război imens care a venit în spațiul public deja de ani buni. Anii au trecut, dar nu e cale de împăcare între acestea. După 8 ani în care și-au aruncat parte în parte injurii care mai de care mai șocante, Laura Lavric și-a executat silit sora. Vorba din popor care spune că sângele apă nu se face nu se aplică deloc în familia aceasta. Sunt rude de sânge, dar au devenit dușmani de maorte. Cântăreața de muzică populară nu are de gând să ierte sau să uite scandalul uriaș în care Ecaterina Traian a târât-o în anul 2012.

Aceasta a declarat la TV că solista “mergea cu bărbaţi pe cadouri şi bani”, așa că Lavric a dat-o în judecată pentru a-și spăla imaginea. După 8 ani, artista a avut câștig de cauză, dar banii îi va primi în decursul a 16 ani. Daunele morale cerute de solistă au fost de 100.000 de euro, dar instanța a decis că 10.000 de euro sunt suficienți. Singura posibilitate ca sora ei să-i dea banii pe care-i merită din punct de vedere legal a fost poprirea din pensie. Astfel, Eaterina Traian trebuie să plătească 50 de euro/lună, anunță starpopular.ro.

„Trebuie să mai trăiesc 90 ani că să primesc toți banii, pentru că primesc 50 euro lunar din pensia ei. Nu stau eu în banii ăștia, sincer vă spun că îmi pare rău că s-a ajuns aici. De când a început scandalul, iau pastile de inimă, am probleme cu tensiunea. Eu am vrut s-o opresc să mă mai bălăcărească, nu m-au interesat banii ei. M-a făcut o mare bagaboantă după ce am împlinit 60 ani, cum să accept așa ceva? Din păcate, asta a fost singură modalitate s-o opresc, pentru că eu n-am fost niciodată într-un tribunal, nici când am divorțat n-am fost”

Laura Lavric