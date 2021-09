DJ Wanda a dat lovitura în Londra. Ce schemă de afaceri a aplicat pentru succes garantat

Dj Wanda a dat lovitura în Londra, chiar cu marea ei pasiune, tatuajele. Aceasta a aplicat și o schemă de afaceri inedită, iar comenzile curg ca pe roate.

Dj Wanda și-a deschis un salon de tatuaje, un salon frecventat, de altfel, de mulți artiști internaționali. În plus, nici pe plan personal nu îi merge deloc rău, iar ea și soțul ei, Karl, au aniversat recent doi ani de căsătorie. Însă ce schemă de afaceri a aplicat aceasta la salonul ei de tatuaje și cum a ajuns să-și împlinească acest mare vis peste hotare.

Dj Wanda și soțul ei locuiesc la Londra, iar vedeta a mărturisit că pandemia nu le-a afectat nici relația și nici afacerea. Cei doi au lucrat împreună să își construiască visul de a avea acest salon de tatuaje devenit deja celebru.

Deși nu s-ar fi văzut în postura de femeie măritată, iată că cei doi soți fac totul împreună și sunt o echipă pe cinste.

”Nu cred că m-aș fi văzut niciodată căsătorită pentru că eu întotdeauna am fost un spirit rebel și am cam rămas și în continuare… Doar că, acum, suntem într-o echipă, iar înainte nu aveam echipă. Acum pot spune că am familie! Căsătoria a schimbat statutul meu de persoană libertină, dar acum este clar că am nucleul meu și facem totul împreună”, a spus aceasta.