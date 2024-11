Ce probleme de sănătate avea Andreea, fiica lui Igor Cuciuc. Fusese operată la Chișinău

Andreea, fiica artistului Igor Cuciuc, a fost înmormântată luni, după ce s-a stins din viață subit. Adolescenta avea probleme de sănătate din copilărie și fusese operată în urmă cu câțiva ani, după cum a dezvăluit tatăl său.

Familia cântărețului Igor Cuciuc trece prin momente dramatice, după ce singura fiică a artistului și a soției sale a murit. Andreea, care avea 17 ani, a suferit un stop cardiac în timp ce era la Balul Bobocilor. În același timp, tatăl ei avea concert și a fost anunțat să vină de urgență.

Colegii cu care se afla tânăra la petrecere au chemat salvarea, iar medicii au încercat să o resusciteze, însă în ciuda eforturilor, fata nu a mai putut fi salvată. Potrivit informațiilor apărute ulterior, Andreea avea probleme cardiace din copilărie și fusese operată în urmă cu cinci ani.

„Eu aseară am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A făcut stop cardiac și numai pulsul bătea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a ieșit cu 2 fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a așezat jos.

Le-a spus fetelor: nu mai am putere, nu mai văd nimic. Apoi a căzut în genunchi, după care a căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute. Pe mine m-au anunțat și am plecat de la spectacol. Chiar când parcam în fața localului, soția m-a anunțat: Igor, a murit fata noastră. Altă fată nu mai am. Ea era floarea mea. Andreea a mai avut probleme de sănătate, cu cinci ani în urmă, a avut viciu cardiac. A fost operată la Chișinău, o operație reușită, a fost inima slabă…”, a spus Ignor Cuciuc pentru RomâniaTV.