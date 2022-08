Artista care a încins atmosfera pe Internet. Imagini incendiare cu cea mai sexy blondă din showbiz

E considerată una dintre cele mai senzuale blonde din showbizul românesc. Frumoasa artistă pune pe jar inimile bărbaților atunci când postează fotografii care aprind imaginația urmașilor lui Adam. Fosta câștigătoare de la Asia Express și-a lăsat fanii fără cuvinte. Despre cine este vorba.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Ana Baniciu este una dintre cele mai curtate artiste din România. Frumoasa blondină este perfect conștientă de atuurile sale fizice evidente, ceea ce spune despre ea că este o femeie puternică și hotărâtă.

Fiica legendarului artist Mircea Baniciu este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde postează fotografii care o surprind în tot felul de ipostaze interesante și incitante. Recent, blondina și-a etalat formele de zeiță într-un pictorial pe Instagram.

Îmbrăcată într-un body negru, cu mâneci lungi și spatele gol, artista de 29 de ani a accesorizat ținuta cu o pereche de cizme lungi nude, care i-au îmbrăcat picioarele tonifiate și o geacă oversized.

În dreptul pozelor, Ana Baniciu a scris că „se simte ca o femeie adevărată”, dovedind faptul că este încrezătoare în forțele proprii, asumându-și senzualitatea debordantă și atitudinea de femeie fatală.

Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, iar urmăritorii solistei din mediul online au înroșit butonul de LIKE și i-au trimis sute de mesaje și comentarii în care-i lăudat silueta de adolescentă.

În primăvara acestui an, Ana Baniciu a trecut prin cele mai grele momente ale vieții sale. Mama sa, Adina, fosta soție a lui Mircea Baniciu, a încetat din viață, lăsând în urmă o familie îndurerată. Artista s-a consumat foarte tare și a pierdut 7 kilograme din cauza suferinței.

,,Este o perioadă din viața mea în care am slăbit foarte mult, pentru că am avut cel mai neplăcut eveniment care se poate întâmpla, din punctul meu de vedere. Și atunci am slăbit un pic mai mult, dar sunt pe revenire, mănânc.

Am slăbit vreo 6-7 kg și acum îmi revin. Mănânc constant. Văd că nu mai revin la forma inițială, nu știu de ce. E bine, eu nu mă plâng, mie îmi place când sunt slabă”, declara Ana Baniciu pentru Playtech.