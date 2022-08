Ana Baniciu, apariție incendiară pe litoral. În ce costum de baie minuscul a apărut vedeta FOTO

Ana Baniciu a atras privirile tuturor pe plajă! Aceasta și-a făcut apariția pe litoral extrem de sexy. Celebra cântăreață a ales un costum de baie minuscul care să îi lase la vedere formele bine lucrate la sală și posteriorul pentru care a devenit cunoscută. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au observat că în ultima perioadă a scăpat de câteva kilograme, dar cu toate astea arată fabulos.

Ana Baniciu a trecut prin multe în ultima perioadă. Aceasta a suferit o pierdere imensă, după ce mama sa s-a stins din viață. Cu toate astea, blondina a încercat să meargă mai departe și să aibă grijă la proiectele pe care le-a început, dar mai ales să aibă grijă la propria imagine.

Ea a fost afectată enorm după decesul celei care i-a dat viață, moment în care a pierdut câteva kilograme din cauza suferinței. Solista mărturisea că a slăbit 6-7 kilograme, iar deși mănâncă așa cum trebuie nu reușește să revină la forma inițială. Vedeta a subliniat totuși că îi place când este mai slabă și că se simte și așa bine în corpul ei.

,,Este o perioadă din viața mea în care am slăbit foarte mult, pentru că am avut cel mai neplăcut eveniment (n.r. moartea mamei) care se poate întâmpla din punctul meu de vedere. Și atunci am slăbit un pic mai mult, dar sunt pe revenire, mănânc.

Am slăbit vreo 6-7 kg și acum îmi revin. Mănânc constant. Văd că nu mai revin la forma inițială, nu știu de ce. E bine, eu nu mă plâng, mie îmi place când sunt slabă”, ne-a povestit artista în urmă cu ceva timp.