Artist, la un pas să fie ucis în propria sa casă! Drama prin care trece e frica majoră a tuturor românilor

Soția compozitorului Petre Magdin, pe nume Ana Moroșanu Magdin, a trecut prin clipe de groază atunci când hoții au încercat să intre în casă pentru a-i jefui.

Artist, la un pas să fie ucis în propria sa casă!

Acest eveniment dramatic s-a produs în noaptea de joi spre vineri, chiar în locuința compozitorului. Femeia a postat pe pagina de socializare un mesaj în care povestește cum și ce s-a întâmplat. Soția lui Petre Magdin a spus că doar prezența sa de spirit a făcut ca ea și soțul ei să nu fie uciși, iar hoții să fie prinși.

”Da, este adevărat, se pare că deja multă lume din presă a aflat, sună telefoanele neîncetat…! Greu să povestesc, dar, azi noapte, eu și Petre, am fost la un pas să fim asasinați! Pe când credeam că mă voi culca liniștită, după ce am terminat de scris, după ce mi-am făcut rugăciunea în balcon, în compania crucii mele de pe deal…, am auzit gălăgie în curte, m-am uitat din balcon, nu am văzut nimic. M-am pus în pat, cu gânduri bune, am reușit să adorm, cam 30 de minute, apoi, o cățelușă, a sărit pe noi în pat și m-a trezit, celelalte două, lătrau la parter. Nu sunt o curajoasă, am frică de întuneric și de singurătate, dar, pentru că Petre dormea profund, nu am vrut să îl trezesc, având în vedere și starea lui, nu are voie emoții…! Am aprins becul pe hol, și, am coborât cu teamă…, cineva, forța ușa de la intrarea în casă…, am fugit încet în dormitor, am luat telefonul, și, am sunat la o firmă de security, oameni instruiți, pe care, i-am angajat, după atacul cerebral al lui Petre, din urmă cu 3 ani și…, pentru că, am mai fost vizitați de hoți…!

”Erau trei golani beți”

În câteva minute au ajuns, dar, hoții deja întraseră în casă, am încuiat ușa la dormitor, l-am trezit pe Petre, era anormal să îl las să doarmă, dar, deși eram îngrozitor de speriată, l-am rugat să nu se panicheze, i-am spus în șoaptă că cineva încearcă să intre peste noi în casă, i-am dat repede un calmat…, eu tremuram, mă abțineam să nu plâng, pentru că, sunt cam plângăcioasă când mă sperii…, important era ca Petre să fie bine. Au ajuns băieții de la security, m-au sunat să nu ies din dormitor până când nu mă sună ei! Mai pe scurt, erau trei golani beți, care, au vrut să fure ceva…, ce, ei știu…, și, întrebați care a fost intenția lor…, au declarat că dacă ne trezeam, ne omorau, și, erau curioși cum arată soția lui Petre Magdin! Eu, nu ies niciodată din curte, îmi văd de treburile mele, multe, mult prea multe pentru un singur om, dar, se pare că suntem vulnerabili pentru hoți, pentru criminali, pentru că Petre Magdin are o soție tânără, iar el, este un artist sensibil, nu un luptător de KO!

Bine că totul este bine, suntem nevătămați, iar cățelușele, bine, eroinele noastre…, nu știu ce m-aș face fără ele, au văzut că sunt speriată, am plâns abia când cei trei au fost duși unde trebuie, iar prințesele mele, m-au înconjurat ca să îmi arate că nu sunt singură, au pus toate trei boticurile pe mine!

Noi, nu ținem bani în casă, aici, este doar o casă de vacanță, unde vrem să trăim în pace, și, să ne lucrăm proiectele liniștiți!

Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut griji, încercăm să ne reintrăm în normal…, sufletește!”, a scris Ana Moroșanu Magdin pe pagina de Facebook.

„La data de 28 august a.c. in urma apariției informațiilor pe o rețea de socializare polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurală Sutesti s-au sesizat din oficiu, fiind întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de furt calificat. Polițiștii desfășoară activități pentru identificare persoanelor implicate”, se anunță într-un comunicat al IPJ Vâlcea.

La ora actuală, polițiștii vâlceni au deja un cerc de suspecți, fiind vorba despre trei tineri din satul vecin. Nu au furat nimic, dar au încercat ușa și i-au distrus butucul. Ancheta este însă la început.