Arsenie din trupa O-Zone se bucură de un real succes. Ce cale ales după destrămarea trupei

Trupa O- Zone făcea furori în urmă cu mai mulți ani, atât în România, cât și în străinătate. Trupa s-a destrămat însă, în cele din urmă, iar cei trei băieți au luat-o pe căi diferite.

Arsenie din trupa O-Zone se bucură de un real succes

Sunt 12 ani de când celebra trupă O-Zone s-a destrămat, iar membrii săi, Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș, originari din Republica Moldova, au decis să își încerce norocul în cariere solo.

Deși nu mai cântă împreună, cei trei activează tot în domeniul muzicii, reușind în carierele solo. Astfel că Dan Bălan și Arsenie Todiraș sunt la ora actuală artiști solo, iar Radu Sîrbu și-a înființat propria casă de discuri.

În ce-l privește pe Arsenie Todiraș, acesta se bucură de succes pe piața muzicală din Rusia. El s-a reinventat, a adoptat un stil mai îndrăzneț și a reușit să cucerească publicul.

„Am carieră solo, stau în Rusia și am zis să mă mai întorc prin România, că mă sună lumea. Nu există diferența între trupă și solo, depinde de hit. Cu băieții din fosta trupă păstrez legătura, cu Radu mai mult”, a spus Arsenie Todiraș, într-un interviu recent.

Arsenie Todiraș, declarație de dragoste pentru iubita lui

Amintim că anii 2000, Arsenie Todiraș era unul dintre cei mai râvniți bărbați, însă acum artistul este un bărbat așezat la casa lui. El are are iubită de mai bine de patru ani și are gânduri de căsătorie. El a spus că este extrem de mândru de partenera sa și că nu îl mai interesează nimic altceva.

„Am prietenă, sunt de mulți ani, de vreo patru ani. M-am așezat la casa mea. Mă iubește și o iubesc foarte mult. Acum nu am luat-o cu mine în România pentru că a obosit, eu am tot umblat. Fata mea e foarte frumoasă. Îmi plac vacanțele, ne facem timp”, a mai declarat Arsenie Todiraș.

Arsenie a mai spus, în trecut, că trupa nu se va mai reuni vreodată.