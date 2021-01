Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, șochează din nou. Ce spune despre vaccinul anti-Covid-19

ÎPS Teodosie s-a remarcat pe toată perioada pandemiei prin modul în care a sfidat legile impuse de autorități pentru a evita transmiterea comunitară a noului coronavirus. În ceasul al doisprezecelea, se pare că Arhiepiscopul Tomisului și-a schimbat punctul de vedere datorită unui studiu pe care l-a făcut individual. După ce a institgat oamenii la nerespectarea regulilor, ÎPS Teodosie promovează acum vaccinarea, atitudine care șochează milioane de români.

După ce s-a revoltat împotriva restricțiilor menite să protejeze sănătatea publică, Arhiepscopul Tomisului se îndreaptă cu gânduri pașnice spre vaccinare, afirmând că are încredere în știință.

Reprezentantul BOR a ajuns la această concluzie după ce a studiat mai mult problema vaccinului, primind informații din partea unor persoane care au studiat îndelung.

Acesta a declarat totodată că nu a fost suficient informat de autorități, dar urmează ca în cursul zilei de astăzi să primească și alte infirmații care să îl ajute să înțeleagă mai bine problema.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune”, le-a spus Teodosie jurnaliștilor, potrivit Digi24.