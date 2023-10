Arestare Donald Trump. Ce se va întâmpla după predarea fostului preşedinte american. Procedura penală

Fostul președinte Donald Trump s-a predat în cursul acestei seri autorităților din New York, după ce a fost pus sub acuzare. Este o premieră, de altfel, ca un fost președinte american, aflat și în cursa pentru următorele alegeri, să fie pus sub acuzare și, ulterior arestat. Dar, multă lume se întreabă ce se va întâmpla după predarea fostului preşedinte american și care este procedura penală.

Premieră pe tărâm american. Arestarea lui Donald Trump

Decizia unui mare juriu din New York de a-l pune sub acuzare pe fostul președinte Donald Trump este una istorică și dă startul unei bătălii juridice de lungă durată între procurori și avocații lui Trump. Biroul procurorului districtual din Manhattan a confirmat joi punerea sub acuzare și a declarat că se coordonează cu avocații lui Trump pentru predarea acestuia. Vineri, un purtător de cuvânt al instanței care supervizează cazul a declarat că prima audiere în acest caz a fost programată pentru astăzi, la ora 14:15, ora locală.

Detaliile acuzației sau acuzațiilor rămân sub sigiliu, dar marele juriu a desfășurat o anchetă legată de o plată pe care avocatul lui Trump a făcut-o către Stormy Daniels, vedetă de filme pentru adulți, înainte de alegerile prezidențiale din 2016.

Daniels a acceptat, la rândul ei, să păstreze tăcerea în legătură cu o aventură pe care a declarat că a avut-o cu Trump în 2006. Fostul președinte a negat orice implicare cu Daniels și a calificat acuzația drept „persecuție politică și interferență electorală la cel mai înalt nivel din istorie”, într-o declarație făcută joi.

Decizia marelui juriu de a-l pune sub acuzare pe Trump este punctul culminant al unei investigații de amploare privind o presupusă schemă care a ieșit la iveală pentru prima dată în urmă cu ani de zile, când Trump era încă la Casa Albă.

Viitoarea bătălie judiciară declanșată de punerea sub acuzare a lui Trump are loc în timp ce acesta își pregătește o a treia candidatură la președinție în 2024. Acum că marele juriu a votat pentru punerea sub acuzare a lui Trump, iată ce va urma probabil, potrivit unui fost procuror, unor surse din cadrul forțelor de ordine și procesului tipic pentru acuzații de infracțiuni din New York.

Vezi și: Donald Trump s-a predat autorităților. Fostul preşedinte american, pus oficial sub acuzare pentru mai mult de 30 de infracţiuni Update

Fostul președinte s-a predat și urmează procesarea

În New York, după ce un mare juriu prezintă o acuzație, acuzațiile rămân sigilate și rechizitoriul este înaintat instanței. Procurorul districtual notifică apoi, de obicei, inculpatul și aranjează predarea acestuia la tribunalul din Manhattan Inferior.

Biroul procurorului Alvin Bragg a confirmat că procurorii „l-au contactat pe avocatul domnului Trump pentru a coordona predarea acestuia la biroul procurorului din Manhattan pentru a fi pus sub acuzare în legătură cu un act de acuzare al Curții Supreme, care rămâne sub sigiliu”.

Fostul președinte Donald Trump a zbuart luni la New York și a fost pus sub acuzare în fața judecătorului Juan Merchan astăzi. Se așteaptă ca procedura să fie scurtă, iar acuzația sau acuzațiile din rechizitoriu i-au fost citite. Statutul de fost președinte al lui Trump adaugă o dimensiune fără precedent la acest caz și ridică mai multe probleme de securitate în jurul predării sale decât chiar și cei mai importanți inculpați, potrivit lui Dan Horwitz, fost procuror adjunct în cadrul biroului procurorului districtual din Manhattan.

Vorbind înainte de pronunțarea actului de acuzare, Horwitz a declarat că nu este neobișnuit în cazurile penale cu guler alb ca acuzatul să se predea la tribunalul din Manhattan Inferior, unde se află biroul procurorului districtual.

Preocupările din partea Secret Service vor face probabil ca procesul să fie puțin diferit, ca urmare Trump a sosit la tribunal printr-o intrare nepublică, unde a fost apoi în custodia poliției și, din punct de vedere tehnic, arestat, potrivit lui Horwitz.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat că Secret Service îl va escorta pe Trump la tribunal și va rămâne cu el pe durata majorității procesului. Nu se așteaptă ca el să fie încătușat, întrucât va fi înconjurat de agenți federali. După ce se predau, inculpații sunt procesați în spatele ușilor închise, li se fac fotografii de identificare și li se iau amprentele înainte de a fi escortați într-o sală de judecată pentru a fi puși sub acuzare.

Vezi și: Premieră în SUA! Donald Trump, pus sub acuzare de un mare juriu, la New York. Care este motivul

Ce se va întâmpla după predarea fostului preşedinte american

Merchan, judecătorul care prezidează procedura, a prezenta acuzațiile împotriva fostului președinte, iar Trump va pleda, mai mult ca sigur nevinovat. Nu se așteaptă ca acest caz să nu fie unul în care să fie stabilită o cauțiune, ceea ce înseamnă că Trump va fi probabil apoi eliberat.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat că se așteaptă ca Trump să se întoarcă la complexul său Mar-a-Lago din Florida după punerea sub acuzare. În timp ce judecătorii din instanțele federale stabilesc adesea restricții de călătorie pentru anumiți inculpați, Horwitz a declarat că instanțele din statul New York nu o fac. Judecătorul va stabili apoi un calendar pentru depunerea moțiunilor standard, iar părțile vor discuta despre predarea probelor colectate de procurori în timpul anchetei, așa cum sunt obligați să facă.

Vezi și: Sute de documente secrete, găsite de FBI în casa lui Donald Trump. Documentul făcut public de Guvernul american

Judecătorul a decis că nu vor fi permise camere video în sala de judecată

Judecătorul Juan Merchan a decis luni seară că înregistrarea video a procedurilor nu va fi permisă. Mai multe organizații media au făcut o petiție pentru a permite acoperirea video și foto a procesului lui Trump, dar New York are una dintre cele mai stricte politici din țară împotriva camerelor de luat vederi în sala de judecată, potrivit The Fund for Modern Courts, o organizație nonprofit nepartizană.

Merchan a hotărât că cinci fotografi vor avea voie în sala de judecată pentru a face fotografii timp de câteva minute înainte de începerea înfățișării. După aceea, nu va mai fi permisă nicio fotografie în sala de judecată. Dispozitivele electronice, inclusiv telefoanele mobile și laptopurile, nu vor fi, de asemenea, permise.

Aparatele foto vor fi permise pe holurile tribunalului, a decis Merchan. Echipa juridică a lui Trump a dorit ca camerele de luat vederi să fie ținute în afara sălii de judecată, spunând că acestea ar crea o atmosferă de circ, ridică probleme unice de securitate” și sunt incompatibile cu prezumția de nevinovăție a președintelui Trump.

Care este procedura penală în cazul lui Donald Trump

Procesul de depunere a moțiunilor ar putea dura câteva luni și avocații lui Trump vor solicita probabil să respingă cazul sau să depună moțiuni legate de alte aspecte legate de acuzație, precum și să încerce să obțină excluderea anumitor probe sau să solicite schimbarea locului de desfășurare a procesului.

Probele colectate de echipa lui Bragg în timpul anchetei nu sunt de notorietate publică, iar procedurile marelui juriu sunt secrete. Însă aliații republicani ai lui Trump au sugerat că Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump, ar putea fi martorul procurorilor.

Cohen a jucat un rol central în aranjarea plății către Daniels și a depus mărturie în fața marelui juriu de două ori în această lună. El a pledat vinovat de acuzații federale în 2018, inclusiv de încălcarea finanțării campaniei electorale în legătură cu acea plată. Trump a negat orice implicare cu Daniels.

„Când vine vorba de grupul de jurați și de eforturile de a muta un eventual proces din Manhattan, întrebarea crucială nu este dacă viitorii jurați știu cine este acuzatul, multe persoane de profil înalt sunt urmărite în mod obișnuit în instanțele federale și de stat din New York, ci dacă pot fi corecți și imparțiali. Alegerea unui juriu în orice caz este o provocare. Vrei ca jurații să fie corecți și imparțiali. Cauți oameni care vor avea o minte deschisă, [care] ar putea fi înțelegători față de ceea ce este apărarea ta. Dar este o provocare într-un caz ca acesta, cu un acuzat de profil înalt, care este cineva care are mijloace. Ai putea foarte bine să angajezi un consultant pentru juriu.”, spune fostul procuror american Horwitz.

Avocații lui Trump ar putea pune sub semnul întrebării imparțialitatea corpului de jurați din Manhattan, argumentând că, deoarece New York este un oraș liberal, ar fi dificil de găsit jurați care să nu fie părtinitori din punct de vedere politic.