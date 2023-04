Donald Trump a plecat la New York pentru a se apăra în faţa instanţei. Primarul oraşului se teme de revolte

După punerea sub acuzare, devenind primul fost președinte în această situație, Donald Trump a zburat spre aeroportul LaGuardia din New York cu avionul său privat înainte de înfățișarea fără precedent de mâine la tribunal, anunță presa de peste ocean. Fostul președinte american a părăsit locuința sa de la Mar-a-Lago, în Florida, și este de așteptat să rămână la Trump Tower din Manhattan peste noapte, înainte de a se preda marți autorităților.

Primul fost președinte pus sub acuzare de justiția americană

Donald Trump devine primul fost președinte american pus sub acuzare, după ce un juriu din New York a votat joi, 30 martie 2023, pentru punerea sub acuzare a fostului lider. Candidatul la alegerile primare republicane a denunțat acest lucru drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

Pentru prima dată, un fost președinte american a fost pus sub acuzare penală de un mare juriu, în acest caz la New York. Ancheta se referă la modul în care Trump, în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2016, a cumpărat tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți, cu care ar fi întreținut relații sexuale.

Presa americană a dezvăluit informația joi, 30 martie, provocând o furtună politică. Biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a confirmat în cursul serii că avocații fostului președinte au fost contactați pentru a stabili ziua în care acesta ar trebui să se predea, probabil la începutul acestei săptămâni, data fiind de 4 aprilie, adică mâine.

Pe cale să supună democrația americană la un alt test

Acest moment fără precedent era așteptat, deoarece Donald Trump denunțase preventiv inculparea sa încă din 18 martie, provocând ulterior confuzie cu privire la intențiile procurorului.

Descriind-o joi drept o „vânătoare de vrăjitoare și persecuție politică”, Trump intră într-o fază fără precedent în viața sa publică. n zilele următoare, el va trebui să se supună prelevării amprentelor și să fie fotografiat în calitate de inculpat.

În calitate de favorit covârșitor în alegerile primare republicane pentru alegerile prezidențiale din 2024, el este pe cale să supună democrația americană la un alt test major de rezistență. După asaltul susținătorilor săi asupra Capitoliului în ianuarie 2021, el conduce acum într-o campanie împotriva sistemului judiciar.

Donald Trump a plecat la New York pentru a se apăra în faţa instanţei

Conform presei americane, Donald Trump a plecat la New York pentru a se apăra în faţa instanţei, unde i se vor lua amprentele și i se va face o fotografie de identificare. Anchetatorii vor completa apoi actele de arestare și vor verifica dacă are vreo acuzație penală sau mandat de arestare în curs.

Tot în cursul zilei de mâine, Donald Trump urmează apoi să se prezinte în fața unui judecător pentru o audiere în cursul după-amiezii, o procedură judiciară în care inculpatului i se citesc acuzațiile din rechizitoriu și i se cere să pledeze. Se așteaptă ca acesta să pledeze nevinovat.

Pentru moment, nu se cunosc acuzațiile exacte împotriva lui Trump. Ele ar putea fi publicate oficial abia la prima sa înfățișare în fața unui judecător, care va decide asupra unei eventuale cauțiuni și eliberări, pe care experții o consideră foarte probabilă.

În centrul cazului se află o plată în numerar de 130.000 de dolari făcută de fostul avocat și om de încredere al lui Trump, Michael Cohen, către starul porno Stormy Daniels, conform SkyNews.

„Orașul New York este casa noastră”

În timp ce se afla în avionul său Boeing 757, el a postat pe platforma sa de socializare Truth Social: „VÂNĂTOAREA DE VÂNĂTOARE, în timp ce țara noastră, cândva măreață, se duce în IAD!”, iar câteva minute mai târziu, el a scris: „AMERICA FIRST!”.

Securitatea a fost întărită în jurul Trump Tower și al tribunalului, pe fondul temerilor legate de posibile tulburări din partea susținătorilor săi, primarul din New York, Eric Adams, avertizându-i pe răzvrătiți să se controleze.

„Orașul New York este casa noastră, nu un loc de joacă pentru furia voastră deplasată. Suntem cel mai sigur oraș mare din America pentru că în New York respectăm statul de drept.”, a anunțat Eric Adams, primarul orașului New York.

În jurul a ce se concentrează acest caz?

Cazul împotriva lui Donald Trump se concentrează în jurul unei plăți de 130.000 de dolari pentru tăcere, care ar fi fost făcută starului porno Stormy Daniels în ultimele zile ale campaniei prezidențiale din 2016.

Stormy Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, susține că a avut o relație cu Trump în 2006, lucru pe care fostul președinte american îl neagă. În 2016, când acesta candida la președinție, ea a amenințat că își va vinde povestea presei.

Avocatul de atunci al lui Trump, Michael Cohen, a fost anunțat de planurile ei, ceea ce a dus la plata care ar fi fost făcută pentru a o face pe dna Daniels să tacă. După ce a fost ales, Trump i-a rambursat lui Michael Cohen.

Acesta i-a plătit mai mult decât dublul sumei inițiale, însă acesta a continuat să nege aventura. De asemenea, se presupune că Michael Cohen a făcut o a doua plată către fostul model Playboy Karen McDougal, care a declarat că a avut o relație sexuală extraconjugală cu Trump.

Actul de acuzare împotriva lui Trump a rămas sigilat, ceea ce este tipic în New York înainte de o audiere. Dar Donald Trump se confruntă cu mai multe acuzații de falsificare a documentelor de afaceri, inclusiv cel puțin o infracțiune, cel mai grav tip de infracțiune în SUA.

Se înțelege că fostul președinte, acum în vârstă de 76 de ani, se confruntă cu aproximativ 30 de acuzații de fraudă legată de documente. Ancheta a analizat plățile făcute către Stormy Daniels și către modelul Playboy Karen McDougal.

Ieri, în timpul unor interviuri televizate, avocatul lui Trump, Joe Tacopina, a declarat că se va documenta „asupra actului de acuzare după ce îl va primi și apoi va concepe următorii pași legali”.