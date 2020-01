Are sau nu Andreea Berecleanu operații estetice? Jurnalista Antenei 1, de invidiat la 44 de ani

Vedeta de la Antena 1 e una dintre cele mai îndrăgite prezențe ale micului ecran. Publicul din România o apreciază pe Andreea Berecleanu și datorită eleganței de care dă dovadă, odată cu fiecare apariție.

Andreea Berecleanu, binecunoscuta prezentatoare TV de știri din România, și-a început cariera în televiziune în 1996. Ea a prezentat știrile cu fostul ei soț, Andrei Zaharescu, fie că a fost vorba de Știrile Pro TV, sau de Observatorul Antenei 1. A debutat în presa scrisă la 18 ani, la Cuvântul și la România Liberă în 1993. A debutat un an mai târziu în televiziune la SOTI ca reporter/redactor. În 2010, Andreea a început prezintă singură jurnalele de știri.

A fost primul moment din viața profesională a Andreei când s-a despărțit de Andrei Zaharescu în jurnalele de știri. Din păcate viața de cuplu dintre cei doi s-a destrămat, ajungându-se la divorț. Andreea a reușit să treacă peste moment, și în 2013 oficializa relația sa cu medicul estetician, Constantin Stan. De altfel, la ceva timp, s-au și căsătorit.

Întrebarea ”are sau nu Andreea Berecleanu operații estetice?”, pentru multă vreme a fost pe buzele tuturor. De la colegi de breaslă și până la simplii spectatori, urmăritori ai Observatorului de seară de la Antena 1. Răspunsul a venit din partea vedetei într-un interviu acordat, de curând, celor de la CanCan.ro.

„Sunt de obicei ca o carte deschisă, dar asta nu înseamnă că n-am discreția familiei mele. Anul viitor am foarte multe lucruri de făcut, tot timpul îmi ies lucruri importante, fără să îmi pun neapărat obiective. Avem proiecte de familie, proiectul soțului meu este doar în sala de operație, de dimineață până seara, iar pe partea de comunicare sunt eu. Evident, sunt foarte multe lucruri care se transmit internațional din sala de operație și este foarte importantă partea de comunicare, pentru ca el are legături cu chirurgii din străinătate. Continui să fiu un jurnalist care s-a dus și în zona medicală.

Este un domeniu interesant, de care mă ocup, însă, repet, doar pe partea de comunicare, nu de medicină. Femeilor le recomand să țină cont de faptul că anii trec și trebuie să ținem cont de gene și să încercam să le îmbunătățim. Eu nu mi-am făcut nicio intervenție niciunde, până acum. Nu am apelat încă la medicina estetică, am noroc de gene bune. Și fiica mea pare că seamănă cu mine la acest aspect. Exceptând tratamentele de curățare, hidratare, nu am trecut încă la nimic. Nu mi-am injectat nici botox, nici acid hialuronic”, a declarat Andreea Berecleanu.