Are doi copii mici, s-a despărțit de tatăl lor, iar acum se săruta în public cu noul iubit. Vedeta e celebră în toată lumea, imaginile momentului

Una dintre cele mai cunoscute vedete din lume iubește din nou! Are doi copii mici acasă și s-a despărțit de tatăl lor, dar a găsit imediat un înlocuitor pentru acesta. A fost surprinsă în ipostaze tandre cu noul iubit, de care pare îndrăgostită nebunește.

Cu doi copii acasă, dar îndrăgostită nebunește

Este tânără și neliniștită, dar are acasă doi copii mici. La 26 de ani, are o fetiță de 5 ani și un băiețel de un an, iar la doar câteva luni de la a doua naștere, s-a despărțit de tatăl micuților ei. Acum, l-a sedus pe cel mai râvnit bărbat al momentului.

Tânăra miliardară din familia Kardashian, Kylie Jenner, nu a avut parte de prea multă suferință după despărțirea de tatăl copiilor ei și a început o relație cu unul dintre cei mai talentați și apreciați actori din noua generație – Timothee Chalamet, în vârstă de 27 de ani.

Cei doi sunt deja foarte apropiați și au fost surprinși în ipostaze cu care au reușit să atragă atenția. Nu a comentat relația lor, dar este evident că nu se ascund.

Cine iubește mai mult dintre cei doi

După ce s-au sărutat cu foc la concertul lui Beyonce, cei doi au fost surprinși din nou în ipostaze intime.

Cuplul și-a făcut din nou apariția la finala de la US Open și au fost surprinși în imagini în timp ce se sărutau, fără să acorde atenție observatorilor din jur.

O mulțime de oameni erau prezenți la eveniment, dar nu le-a păsat. Au fost foarte apropiați și vedeta în sorbea din priviri pe iubit.

Daily Mail a consultat un expert în limbajul trupului pentru a realiza o analiză, iar acesta a concluzionat că gesturile lor indică faptul că ea manifestă o mai mare implicare în relație decât Chalamet.

De ce s-au despărțit Kylie Jenner și Travis Scott

Kylie Jenner și Travis Scott erau unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. S-au despărțit și împăcat de mai multe ori, dar niciodată nu au dezvăluit motivul exact care ducea la separarea lor.

De fiecare dată, însă, reveneau unul în brațele celuilalt. Apropiații credeau că și de data aceasta se va întâmpla la fel, dar se pare că nu și-au rezolvat problemele de încredere și nici nu au scăpat de stresul ce le dădea bătăi de cap.

„Ei au nevoie de ceva timp, dar nu s-a termina. Au încă unele probleme de încredere, dar problemele lor au provenit mai mult din stresul stilului lor de viață”, spunea, în iarnă un apropiat.

Toți credeau că celebra Kylie Jenner îl mai iubește pe artist, dar se pare că inima ei aparține altcuiva acum.