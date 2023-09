Arabii pregătesc cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Cine este jucătorul care ar putea să depășească recordul lui Neymar

Mohamed Salah ar putea să devină cel mai scump jucător din istoria fotbalului. Liverpool a refuzat deja două oferte de la Al Ittihad, dar îi va fi greu să reziste și al „treilea val”, unul care se anunță uriaș. Daily Mail vorbește de o propunere care ar fi mai mare decât cea pe care PSG a plătit-o când l-a adus pe Neymar de la FC Barcelona în anul 2017.

Oficialii clubului Liverpool nu au căzut de pe scaun în momentul în care au văzut ofertele pentru Mohamed Salah de la Al Ittihad. Jucătorul egiptean i-a costat 42 de milioane de euro, în anul 2017, când l-au cumpărat de la AS Roma, dar nu au vrut să-l vândă deși au primit pentru el o propunere de 100 de milioane de lire sterline. Și au rezistat și când suma a crescut și a ajuns la 150 de milioane de euro.

„Poziția noastră este aceeași, cu siguranță. Nu avem nicio îndoială. Nu putem să îl vindem pe Salah. Nu am altceva de adăugat”, a declarat antrenorul Jurgen Klopp, astăzi, deși între cei doi relațiile nu sunt grozave, după ce jucătorul s-a supărat că a fost înlocuit la meciul din campionat cu Chelsea. Doar că șeicii de la Al Ittihad nu acceptă să fie refuzați și pregătesc o propunere de 200 de milioane de lire sterline pentru atacantul egiptean. Informația a fost oferită de Daily Mail, și a fost „dublată” și de cunoscutul jurnalist Ian Doyle.

Al-Ittihad now preparing a £200m bid for Mohamed Salah. Big test for #LFC as that is a lot of money. But if £200m, why not £300m? That would be a proper poser for the Reds 🔴

— Ian Doyle (@IanDoyleSport) September 1, 2023