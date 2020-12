Apariție șocantă pe un acoperiș din București. E o mare vedetă din America

Mare surpriză pentru români, dar și pentru fanii unei vedete internaționale. Un mare star din Statele Unite ale Americii a uimit pe toată lumea. Cum și-a făcut apariția recent acesta și ce detaliu a atras atenția?

Un mare star internațional, apariție pe un acoperiș din Capitală

România e din ce în ce mai mult în atenția unor staruri din afară care decid să accepte proiecte ce includ câteva cadre filmate pe meleagurile noastre. Unul din ei s-a urcat pe un acoperiș din Capitală pentru câteva zeci de minute. Mai exact, Billy Zane a fost surprins de către click.ro în timp ce se afla pe acoperișul Athénée Palace Hilton, situat pe strada Episcopiei. Starul internațional în vârstă de 45 de ani este cunoscut pentru roluri din filme celebre precum „Titanic”, „Back to the future”, „Liniște apăsătoare” sau „Fantoma”. În timp ce multe pelicule stau pe loc din cauza pandemiei de coronavirus, unii regizori merg înainte cu producțiile. Zane s-ar afla de câteva săptămâni bune în București, pentru filmările din „Rupture The Movie”.

În noul rol starul poartă o perucă și e greu de recunoscut chiar și de fanii săi înfocați. În acest film joacă și o actriță româncă pe nume Diana Vladu. „#Rupturethemovie și talentatatul staff din România încheie o a doua săptămână de filmări la 3 dimineața, încărcată cu machiaj cu sânge fals, calorifere electrice, măști anti-Covid, platforme cu multi-camere, căni copioase de ceai, delicatese locale, iar rezultatul este uimitor! Vă mulțumesc prieteni pentru munca depusă!’, a scris actorul pe contul său de Instagram.

