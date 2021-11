Apar mașinile zburătoare! Anul în care acestea se vor produce în masă

De ambele părți ale Oceanului Pacific, companiile de tehnologie par să aibă o obsesie pentru cer. Elon Musk lansează rachete în spațiu. Acum, compania chineză de vehicule electrice XPeng vizează o altitudine mai mică. Pe 24 octombrie, a lansat un nou produs. Este vorba de o mașină zburătoare despre care spune că va intra în producție de masă în 2024. XPeng este un rival proeminent intern al Tesla, pe piața chineză.

Compania chineză XPeng vs. Elon Musk

Startup-ul, fondat în 2013 și finanțat de Xpeng și directorul executiv al Xpeng, He Xiaopeng, are acum 400 de angajați . Compania își va extinde forța de muncă până la 700 de oameni până la sfârșitul acestui an, a declarat fondatorul companiei, Zhao Deli, World New Energy Vehicle Congress.

Modelul lui Xpeng Heitech va putea circula pe drum, a spus Zhao. Mașina zburătoare electrică va putea parcurge peste 600 de kilometri pe șosea cu o singură încărcare, dar Zhao nu a spus cât de departe poate zbura.

Xpeng a publicat recent poze cu noul prototip. Cu două elice mari și un design SF, noul produs XPeng seamănă cu o încrucișare între o dronă, un elicopter și o mașină electrică. Dintr-o dată, toată lumea din China vorbește despre mașini zburătoare sau despre aeronave cu decolare și aterizare verticală (VTOL), așa cum sunt cunoscute mai formal.

Alți producători auto care dezvoltă mașini zburătoare în China includ Terrafugia a lui Geely, care construiește o fabrică în centrul orașului Wuhan. Volkswagen AG studiază și industria din China. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare din China nu au lansat încă reguli detaliate privind vehiculele zburătoare.

Promisiuni deșarte sau realitate. Există mult pesimism

Oamenii se întreabă dacă promisiunea lansării lor în 2024 este realistă sau prea optimistă. Până acum, se pare că pesimiștii au probabil dreptate. În 2021, industria VTOL din China, în special modelele noi „eVTOL” alimentate cu energie electrică, a crescut constant.

Startup-urile născute în acest an strâng milioane de dolari în finanțare de început. Cele cu câțiva ani în plus au primit până la 500 de milioane de dolari. Dar, în ciuda interesului față de piețele de capital, există multe obstacole înainte ca un produs eVTOL să poată ajunge în cer.

În special, eVTOL-urile sunt reglementate ca aeronave, ceea ce înseamnă că trebuie să treacă printr-un set diferit de teste de siguranță decât mașinile. Cu singurele standarde specifice VTOL din lume propuse recent în Europa, nimeni nu știe cât de mult ar putea dura procesul de aprobare a reglementărilor din China.

Observatorii spun că companii precum XPeng ar putea avea avantajul în a atrage mass-media și interesul investitorilor. Dar, în cele din urmă, sunt prea optimiști în ceea ce privește industria aeronautică și autoritățile sale de reglementare, ambele acționând într-un ritm mai prudent, dar mai lent decât omologii lor din industria auto.

Compania XPeng este încrezătoare în proiectul ei

HT Aero, compania de mașini zburătoare susținută de producătorul chinez de mașini electrice Xpeng Inc. și fondatorul acesteia, a strâns peste 500 de milioane de dolari de la investitori externi. Banii vor fi alocați pentru cercetare și dezvoltare și pentru lansarea unui nou model care are capacitatea de a funcționa în aer și pe drumuri.

Zhao Deli, fondatorul și președintele HT Aero, a declarat într-un comunicat de presă că modelul de următoarea generație al companiei va fi un „vehicul zburător și un automobil complet integrat, conceput atât pentru călătoriile cu aerul la altitudine joasă, cât și pentru conducerea rutieră”.

Compania plănuiește lansarea oficială a noului vehicul în 2024, a spus Zhao, conform agenției Reuters. Cu toate acestea, el nu a dat o cronologie pentru momentul în care va fi lansat noul vehicul.

HT Aero este o companie afiliată a Xpeng, una dintre start-up-urile de vehicule electrice din China. Fondatorul lui Xpeng, He Xiaopeng, precum și compania de mașini electrice în sine sunt investitori în HT Aero. În iulie, HT Aero a lansat X2, cel de-al doilea prototip de mașină zburătoare și primul care poate transporta un pasager.

Noua rundă de finanțare a fost condusă de firmele de capital de risc IDG Capital și 5Y capital, precum și de Xpeng. Alți investitori includ Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures și Yunfeng Capital.

Mașinile zburătoare, numite și vehicule electrice verticale cu decolare și aterizare, au strâns mult interes din partea producătorilor de automobile și a start-up-urilor. Companii, inclusiv Hyundai din Coreea de Sud, start-up-ul german Lilium și Ehang, cu sediul în China, dezvoltă vehicule zburătoare pentru pasageri.

Beneficiul de a fi orientat spre viitor

Realistă sau nu, această mișcare le poate oferi suporterilor XPeng ceva despre care să vorbească pentru o perioadă. XPeng a intrat într-o cursă directă cu Nio și Li Auto, alte două startup-uri chineze de vehicule electrice originare din era internetului.

La fel ca XPeng, nu au, de asemenea, sprijin din partea producătorilor auto tradiționali. Între aprilie și octombrie, toți trei au depășit pragul important de 100.000 de vehicule electrice produse. În mod remarcabil, Tesla a avut nevoie de 12 ani pentru a atinge aceeași piatră de hotar, de două ori mai mult decât a durat pentru aceste trei start-up-uri.

Numiți „trei spadasini” ai companiilor autohtone chineze de vehicule electrice, aceștia sunt adesea comparați unul cu altul. Un sondaj recent efectuat pe peste 1.000 de proprietari chinezi de vehicule electrice a constatat că fiecare companie le-a devansat pe celelalte două în cel puțin o categorie, de la popularitate la reputație până la valoarea de recomandare.

Pentru a ieși în evidență în cursă, XPeng ar putea miza pe poziționarea ca o companie agresivă orientată spre viitor.

„EVTOL este una dintre viitoarele tehnologii disruptive moonshot, așa că cred că XPeng încearcă să fie în fruntea… pentru a defini viitorul mobilității/transportului”, spune Xing Lei, analist în industria auto și fost redactor-șef la Beijing- bazat pe China Auto Review.

Dar, bineînțeles, depinde dacă XPeng își poate ține promisiunea de a livra produse eVTOL în 2024. În caz contrar, va rămâne fixat mai mult timp.