Anunţul făcut de Anamaria Ionescu după 8 ani de căsnicie cu Tudor. Artistul de la Fly Project, infidel: „Mi-am dat seama”

Anamaria și Tudor Ionescu formează un cuplu de mai bine de aproape două decenii, iar de 8 ani de zile au întemeiat o familie, spunând DA în fața lui Dumnezeu. Deși cei doi sunt fericiți în mariajul lor, în trecut nu au fost lipsiți de probleme. Cum l-a iertat blondina pe cântăreț, când a aflat că i-a fost infidel.

Tudor de la Fly Project și Anamaria Ionescu sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai celebre și solide cupluri din showbizul autohton. Faimosul artist formează o familie frumoasă alături de soția lui și fetița lor, Ilinca.

Ca în orice căsnicie, au existat anumite momente critice, de cumpănă, în care unul dintre parteneri a fost nevoit să facă anumite compromisuri, pentru a avea o relație sănătoasă și prosperă.

Anamaria Ionescu a povestit, recent, care a fost cel mai dificil moment din mariajul ei, momentul în care a aflat că soțul ei a avut o relație clandestină.

După ce Tudor Ionescu a recunoscut, public, acum câțiva ani, că i-a fost infidel frumoasei lui partenere de viață, fosta prezentatoare de la Antena 1 a primit foarte multe mesaje din partea fanilor, fiind întrebată cum a reușit să treacă peste o asemenea trădare.

Blondina a mărturisit că nu regretă faptul că i-a oferit o altă șansă tatălui fetiței sale.

„Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră.

Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super-mega-transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă.

Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi.

Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o!”, a declarat Anamaria Ionescu, exclusiv pentru wowbiz.ro.