Și-a înșelat soția. Momente cumplite pentru un cuplu celebru din România

Tudor Ionescu nu a fost tot timpul un familist convins, sau un bărbat extrem de dedicat soției sale, motiv pentru care, de-a lungul mariajului lor, solistul trupei Fly Project a călcat strâmb. Anamaria Ionescu și-a găsit curajul să discute despre acest subiect abia acum, la ani buni după ce s-a petrecut.

Tudor și Anamaria Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, fiind împreună de mai bine de 15 ani. Cu toate că acum sunt extrem de fericiți împreună și au o fetiță superbă, viața de cuplu i-a rezervat și surprize fostei prezentatoare de la Antena 1.

Mai precis, se pare că solistul, component al trupei Fly Project, nu a fost deloc ușă de biserică. Din fericire pentru el, Anamaria a dat uitării infidelitatea bărbatului, considerând că iubirea lor mai merită o șansă.

„A fost cel mai dificil moment din viața noastră de cuplu. Am trecut peste pentru că a existat iubire. Dacă mă întrebai vreodată dacă aș putea să iert o infidelitate, ți-aș fi spus că nu. Dar, după ce am stat bine să mă gândesc, mi-am dat seama că iubesc și că pot renunța la orgoliu.

Și că merităm o a doua șansă. În toată acea perioadă, ne-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut, și așa am știut ce să îndreptăm. Atunci când am hotărât că-l voi ierta, mi-am propus să închei episodul pentru totdeauna fără să mai existe întrebări și reproșuri. Și am reușit“, a declarat Anamaria Ionescu, într-un interviu pentru viva.ro.