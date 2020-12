Anunțul dimineții pentru elevii din România. E oficial, cât vor mai face cursuri online

Guvernul a decis, luni, ca școlile și grădinițele să funcționeze online încă două săptămâni, până în 23 decembrie. După această dată, elevii din România intră în vacanța de iarnă, așa că instituțiile rămân închise până cel puțin la 11 ianuarie.

DOCUMENT: Cursurile online continuă. Școlile și grădinițele rămân închise

Potrivit hotărârii adoptate luni seară de Guvern, decizia a fost luată în baza cifrelor care indică în continuare un număr rudicat de cazuri de COVID-19, la propunerea Ministrului Educației și Cercetării. Astfel, cursurile se vor desfășura în continuare în scenariul roșu, cu ore exclusiv online, până pe data de 23 decembrie, când începe vacanța de iarnă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență va analiza din nou situația și va stabili ce se va întâmpla după 11 ianuarie, când micuții revin din vacanță.

„Se aprobă prelungirea suspendării activității lor care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online pentru perioada 09.12.2000-23.12.2020.”

Decizia a fost cerută printr-o adresă de Ministerul Educației, conform textului Hotărârii CNSSU. „“Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de 07.12.2020, precum și solicitarea Ministerului Educației și Cercetării înregistrată cu numărul 10.723 din 07.12.2020, luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară măsurilor de prevenire, interacțiunea intensă și mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ teritoriale și a sistemului sanitar”, este motivată aceasta.

Toate unitățile de învățământ din preuniversitar sunt închise fizic din 9 noiembrie.

Pe 9 decembrie ar fi expirat perioada de 30 de zile din ordinul de ministru care a decis formal această măsură.

Se remarcă o scădere a numărului de infectări, admite Iohannis

Președintele Klaus Iohannis remarca zille trecute că „în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate zilnic a scăzut semnificativ. E adevărat că s-a testat un pic mai puțin de sărbători, dar scăderea e clară”. Oficialul a mai susținut că „scăderea numărului de cazuri noi de se poate constata peste tot în Europa. Nu numai noi am luat măsurile juste, corecte. Scăderea e o realitate în Europa, din fericire și noi suntem pe tendința de scădere. Am discutat cu experții și specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschide piețele”.

Semestrul I – elevii intră în vacanța de iarnă miercuri, 23 decembrie 2020, și termină vacanța duminică, 10 ianuarie 2020. Cursurile vor începe de luni, 11 ianuarie 2021, până vineri, 29 ianuarie 2021.

Vacanța intersemestrială este programată în intervalul: sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie.