Alexandru Rafila, anunț bombă despre deschiderea școlilor: „Nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile”

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a declarat marți că închiderea școlilor, mai ales la clasele primare, nu este normală și nici sănătoasă. Candidatul PSD la alegerile parlamentare susține că, atât decizia închiderii școlii, cât și cea de închidere a piețelor a fost una greșită, reieșind faptul că autoritățile au luat măsuri fără a fi „predictive”.

Medicul Rafila acuză autoritățile cu putere de decizie pentru situația actuală a elevilor. Acesta avertizează că cei mici ar putea avea probleme în ceea ce privește dezvoltarea psiho-socială, ei având nevoie în această perioadă de comunicare și interacțiune cu cadrele didactice și nu de stat perioade lungi în fața monitoarelor. Medicul menționează, de asemenea, că în școli există condiții sigure pentru a evita transmiterea noului coronavirus.

„Nu am fost predictivi, am fost doar reactivi. Noi am închis şcolile când nu era cazul. Este foarte clară poziţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind menţinerea deschisă a şcolilor, măcar a celor primare, pentru că aceşti copii, dacă au condiţii de învăţământ, şi şcolile am înţeles că au fost amenajate în acest sens, trebuie să primească copiii.

Copiii noştri nu pot deveni nişte copii cu probleme serioase tare, nu în procesul educţional şi în procesul dezvoltării ca viitori adulţi, din punct de vedere psiho-social. Asta este principala problemă.

Copiii trebuie să interacţioneze unii cu alţii, trebuie să interacţioneze cu cadrele didactice, nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile pentru că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla, pentru că nu ne pregătim sau pentru că negăm recomandările unor organizaţii internaţionale”, a afirmat Rafila, potrivit News.ro.