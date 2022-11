Anunţul dimineţii despre alocaţii. Câţi bani vor lua copiii din România în 2023

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit recent despre alocațiile copiilor din România. Câți bani ar putea lua cei mici începând de anul viitor, aflați în rândurile următoare.

Marius Budăi, despre majorarea alocațiilor

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru România TV, Marius Budăi a vorbit despre majorarea alocațiilor. Acesta a precizat că, deocamdată, nu este stabilit nimic în această privință.

„Noi trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la familii ca cetățeni și la familie în integralitatea ei, să depășească această iarnă care va fi foarte grea. De alocații vom vedea. Nu este nimic stabilit la aceasta dată”, a spus ministrul.

De asemenea, Marius Budăi a mai precizat că nu crede într-o familie care se susține doar cu alocațiile celor mici și că nu ar trebui să susținem acest stil de viață. Cei apți de muncă ar trebui să muncească pentru a-și îngriji familiile.

„Eu cred ca cei care sunt apți de muncă și care sunt apți din punct de vedere medical și legal trebuie să muncească ca să-și poată întreține familia și să le oferim sprijin, să oferim sprijin angajatorilor, așa cum Ministerul Muncii o face pentru a încuraja angajarea tinerilor și cred că până la urmă cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă”, a mai precizat Marius Budăi.

Pensiile vor crește de la 1 ianuarie

În ceea ce privește majorarea pensiilor, Marius Budăi a declarat că această creștere este una obligatorie și necesară. De asemenea, categoriile vulnerabile din România vor mai beneficia de diferite pachete, care vor veni în sprijinul acestora, pentru a trece peste această iarnă.

„Este așa cum am spus mereu, vom avea o creșterea a pensiilor de la 1 ianuarie. Este obligatorie această creștere, dar și gândim în continuare pachete care să vină în sprijinul în primul rând categoriilor vulnerabile. Avem nevoie de o creștere a pensiilor, de creșterea valorii punctului de pensie, dar avem nevoie și de intervenție pentru categoriile vulnerabile ca să trecem peste această iarnă care se preconizează a fi foarte grea nu numai aici în Romania, ci în general pe glob.”

De asemenea, categoriile sociale defavorizate vor primi cel puțin 10% plus anumite vouchere. „Trebuie să gândim așa cum am gândit și în acest an și cum am făcut de când noi PSD facem parte din acest guvern”, a mai precizat Marius Budăi.

