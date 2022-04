Anunţul cu care Dan Alexa a şocat pe toată lumea. Nimeni nu se aştepta să dea o asemenea veste

Dan Alexa este și a fost mereu rezervat în ceea ce privește viața lui personală. A divorțat de Izabela Alexa în anul 2016, însă antrenorul de fotbal și fosta lui partenera de viață au păstrat legătura și se înțeleg bine, de dragul copiilor. Acum, Dan Alexa a dezvăluit că este într-o relație și că are un băiețel.

Antrenorul de fotbal își ține viața personală privata, însă a mărturisit în cadrul unei emisiune de televiziune că trăiește o nouă poveste de dragoste alături de noua iubită. Mai mult de atât, a devenit și tătic de băiat.

Chiar dacă are o nouă relație și o altă familie, Dan Alexa ține legătură cu Izabela, fosta lui soție. Relație dintre cei doi este una de prietenie și spune că se implică cât de mult poate în creșterea fetițelor sale.

„Voiam să vă zic că după faza cu pumnul mă uitam la televizor, la o emisiune mondenă. Se discuta subiectul și era un psiholog în emisiune. Chiar și eu eram curios ce părere are psihologul. „De câți ani a fost în relație cu soția?”. „16 ani”. „A, imaturitate în relație”. Lucrurile pe care le știam… Am două fete pe care le iubesc enorm, am o relație bună cu fosta mea soție, dar și cu fetele mele. Încerc să mă implic cât mai mult, pentru că așa e normal„, a spus Dan Alexa pentru emisiunea „Prietenii lui Ovidiu’.