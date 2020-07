Poveste incredibilă, spusă de o prietenă a lui Țiriac! Ce făcea miliardarul pentru bani ca să plătească hotelul la Paris și New York

Virginia Ruzici a fost una dintre cele mai bune jucătoare de tenis ale României. A câștigat Roland Garros în 1978 și a jucat și finala de la Wimbledon în același an. Mai are și o semifinală la US Open, în 1976. La startul carierei, însă, îi era foarte greu să obțină banii pentru deplasările în străinătate. Un mare ajutor pentru ea a fost Ion Țiriac, așa cum a povestit într-un interviu acordat italienilor de la Ubitennis. Fostul tenisman a avut mereu inspirație pentru afaceri, astfel că a găsit o modalitate ingenioasă de a face bani la New York.

Virginia Ruzici, povestiri inedite despre călătoriile alături de Ion Țiriac! Cum făceau rost de bani pentru hoteluri

„Când aveam cam 20 de ani, am început să călătoresc prin Europa, la turnee, alături de Mariana Simionescu și Florența Mihai. Și niciodată nu aveam bani. Și nu era doar cazul nostru, desigur. Ion Țiriac, care avea să îmi devină manager și mai apoi miliardatr, încerca mereu să găsească o modalitate de a face un mic profit. Când am ajuns la New York, nici măcar nu aveam bani să ne plătim camerele de hotel. Și erau multe turnee în SUA. Aveam repede nevoie de bani. Luasem cu noi niște costume populare din România. Le-am vândut pentru a face bani pentru hotel. În câteva ocazii, am acceptat să fim arbitri pe la turnee din Franța pentru a primi câțiva franci”, a povestit Virginia Ruzici pentru Ubitennis.

În 2008, Virginia Ruzici a devenit managerul Simonei Halep, pe care o reprezintă și în ziua de astăzi. A contribuit la semnarea importantelor contracte de sponsorizare pe care constănțeanca le are. Ruzici a fost jucătoare de top 20 WTA și a câștigat 12 titluri de simplu în carieră. A câștigat Roland Garros și la dublu, tot în 1978. În 1978 și 1979 a disputat alte două finale la Paris, în proba de dublu mixt.