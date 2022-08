Anunț trist înainte de startului noului an școlar. Vestea dată de ministrul Educației

Anunț trist înainte de startului noului an școlar! Până acum vorbeam de o criză economică care a afectat mai toate aspectele vieții de zi cu zi. Au crescut, exagerat de mult, toate prețurile, de la utilități, la servicii și alimente. Ministrul Sorin Cîmpeanu, pe lângă noua lege, vorbește de o situație fără precedent în sistemul educațional român. Oficialul vorbește de costurile mari la utilități, care nu vor mai putea fi acoperite în aceste condiții. Ministrul a făcut acest anunț trist înainte de startului noului an școlar.

Zilele acestea s-a tot vorbit de două elemente importante ale guvernării de coaliție. Primul este cel legat de o rectificare bugetară, în urma căreia Ministerul Educației ar putea primi mai mulți bani.

Al doilea punct face referire la o posibilă remaniere guvernamentală, iar numele lui Sorin Cîmpeanu apare în această posibilă listă a remaniaților. Dacă luăm în considerare cele declarate de surse guvernamentale, referito la proiectul Legii Educației și că PSD nu susține proiectul, era de așteptat ca numele acestuia să apară pe listele de remaniere.

Dar, indiferent de situația de viitor, ministrul face în fiecare zi câte o declarație, fie legată de noua lege, fie de situația financiară din sistemul de educație din România. Așa se face că recent ministrul a făcut un anunț trist înainte de startului noului an școlar:

În cadrul aceleiași dezbateri, Sorin Cîmpeanu se laudă cu un nou punct adăugat în proiectul de lege. Întrebarea firească este cum a reușit această performanță, dacă e să ne luăm după cele declarate, și anume că la noua lege se lucrează de cinci ani cu 10.000 de specialiști, iar domnia sa la acel moment nu avea calitatea de ministru? Revenind la cele declarate în cadrul dezbaterii organizată de minister cu Teach For Romania, Sorin Cîmpeanu susține că:

„În acest nou proiect al legii am trecut cheltuieli materiale, plus cheltuieli pentru formare. Am adăugat în plus cheltuieli pentru evaluare într-o pondere de cel puțin 20% din costul standard pentru cheltuieli salariale”.