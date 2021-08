Încă o lovitură dură pentru Simona Halep, după noua problemă de sănătate. Cum o afectează retragerea de la Cincinnati

Încă o lovitură dură pentru Simona Halep, după noua problemă de sănătate descoperită. Românca a fost nevoită să se retragă din turneul de la Cincinnati înaintea partidei din turul 2. După ce a simțit o durere la coapsa dreaptă în timpul meciului câștigat în prima manșă, Halep a primit verdictul medicilor: are o mică ruptură la adductorul drept. Iar cum o veste proastă nu vine niciodată singură, românca a mai primit una.

Încă o lovitură dură pentru Simona Halep, după noua problemă de sănătate. Abia revenită în circuitul mondial după 3 luni de pauză, numărul 14 mondial se confruntă cu o nouă problemă medicală. Halep a simțit dureri la coapsa dreaptă în timpul partidei câștigate în primul tur al turneului de la Cincinnati contra polonezei Magda Linette. Deși s-a arătat optimistă, declarând că a fost vorba doar o contractură, logodnica lui Toni Iuruc se confruntă cu ceva mai serios.

Simona Halep a fost nevoită să anunțe că se retrage din turneu, din cauza faptului că analizele au arătat o mică ruptură la adductorul drept.

Din păcate, o radiografie din această dimineață a arătat că am o mică ruptură la adductorul piciorului drept și, din acest motiv, ar fi prea riscant să joc astăzi. Mă voi odihni și voi face totul pentru a fi pregătită de US Open. Pentru fanii din Cincinnati, a fost frumos să vă revăd”, a anunțat Simona Halep pe contul său de Twitter.

Cum o afectează retragerea de la Cincinnati

Simona Halep încă speră să poată participa la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, ce va începe în 30 august. Presa internațională e circumspectă în privința situației campioanei române. „Halep, 29 de ani, a spus că va lua o pauză şi că va face tot posibilul să fie gata pentru US Open, la New York, unde va încerca să câştige al treilea Grand Slam din carieră”, scrie Reuters. „Halep se retrage de la Cincinnati şi de acum e într-o cursă contracronometru de a fi aptă pentru US Open”, a titrat și Express. „Din păcate, problemele medicale continuă pentru fosta ocupantă a locului 1 mondial în ciuda eforturilor depuse de a fi aptă de joc”, a scris și Essentiallysports.

Simona Halep riscă, în plus, să piardă încă un loc în ierarhia WTA. Tunisiana Ons Jabeur (26 de ani) o poate depăși, dacă va câștiga turneul de la Cincinnati. Jabeur, prima femeie de origine arabă care a cîștigat un turneu WTA, va juca în optimi cu cehoaica Petra Kvitova. În cel mai pesimist scenariu, Halep ar coborî pe locul 15 în ierarhia mondială, după ce la începutul acestui an ocupa poziția secundă a clasamentului.