Simona Halep a primit o veste extraordinară. Presa internațională a făcut anunțul

Fanii Simonei Halep sunt extrem de fericiți pentru aceasta. Celebra jucătoare de tenis a primit o veste extraordinară. Jurnaliștii internaționali au făcut anunțul oficial. Ce se întâmplă în viața campioanei noastre?

Jurnaliștii britanici au venit cu o veste extraordinară chiar după retragerea sportivei de la Cincinnati. Campioana noastră a abandonat competiția în cauză înaintea meciului cu Jessica Pegula din turul 2. Desigur că imediat au apărut semne de întrebare cu privire la participarea ei la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din anul curent.

Jurnaliștii de la Express au anunțat că Simo a ajuns deja la New York și se pregătește intens pentru participarea la US Open. Se pare că retragerea de la Cincinnati a fost doar o măsură de precauție pentru sportivă din cauza durerilor din meciul cu Magda Linette.

Cei care îi urmăresc activitatea sportivă au dedus astfel că românca se simte bine și este mai pregătită ca niciodată să intre în teren și să dea tot ce are mai bun. Amintim că fanii nu au văzut-o la Grand Slam-ul de la New York anul trecut, motiv pentru care așteptă cu sufletul la gură competiția din 2021.

Amintim că Halep a luat decizia de a se vaccina, iar imediat după victoria din primul tur de la Cincinnati, scor 6-4, 3-6, 6-1, cu Magda Linette, a declarat că acum se simte mai în siguranță. Cu toate astea, tânăra a subliniat că ar fi cu mult mai bine dacă lumea s-ar vaccina într-un număr mai mare ca să nu mai existe atât de multe restricții.

„Nu îmi e teamă de coronavirus pentru că sunt vaccinată. Mă simt protejată! Totuși, am grijă și port mască atunci când sunt înconjurată de mulți oameni. Nu îmi plac bulele în care stăm. Mă simt foarte stresată când sunt într-o astfel de bulă.

Deci, dacă lumea s-ar vaccina tot mai mult ar fi mai bine. Nu am mai avea atât de multe restricții. Obiectivul meu este să fiu sănătoasă și să joc cât mai mult posibil. Am nevoie de meciuri oficiale. Chiar dacă mă antrenez mult, nu e la fel. Pentru a câștiga încredere am voie să joc”

Simona Halep (Sursa: Skysport)