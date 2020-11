Anunț oficial despre Ianis Hagi! Antrenorul i-a dat vestea finalului de an

Ianis Hagi a pierdut prima echipă a lui Glasgow Rangers, iar în ultimele meciuri a prins foarte puține minute. Nici măcar din postura de rezervă nu a intrat prea des în teren. Și, cum echipa sa merge perfect în toate competițiile, se părea că Ianis nici nu va mai juca în 2020. Totuși, lucrurile ar putea să se schimbe în acest weekend. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul secund al vicecampioanei Scoției, Garry McAllister. Acesta a spus că în partida de Cupa Ligii, cu Falkirk, vor fi trimiși în teren jucătorii care au evoluat mai puțini. Categorie la care se încadrează cu siguranță și Ianis Hagi. De altfel, presa din Scoția scrie că Ianis va fi cu siguranță titular.

Ianis Hagi a marcat un singur gol în acest sezon pentru Glasgow Rangers, în luna august

„Meciul de Cupa este unul important pentru noi. Avem un lot mare și vom alinia o echipă bună. După efortul din meciul cu Benfica, avem nevoie de jucători proaspeți. Meciul de duminică e șansă perfectă pentru niște băieți să îi arate managerului că sunt pregătiți”, a spus McAllister la Rangers TV.

Glasgow Rangers o înfruntă pe Falkirk duminică, de la ora 19:00, în deplasare. Iar învingătoarea se va califica în sferturile de finală din Cupa Ligii. Falkirk este pe primul loc în League 1, al treilea eșalon al fotbalului scoțian. Ianis Hagi are o șansă mare de a marca din nou pentru echipa lui Steven Gerrard. Are un singur gol înscris în actualul sezon, marcat pe 29 august, în poarta celor de la Hamilton, la o victorie cu 2-0 în deplasare. În schimb, Ianis Hagi rămâne lider la capitolul pase decisive în campionat, deși nu a mai jucat în ultimele meciuri. Are șase assist-uri și a fost egalat între timp de colegul său, James Tavernier. Românul are două pase de gol și în preliminariile Europa League.

Glasgow Rangers este pe primul loc în Scoția, cu 41 de puncte după primele 15 etape. Rivala Celtic este pe poziția secundă, cu 11 puncte mai puțin, dar și două partide restante rămase de disputat. În Europa League, Glasgow Rangers a remizat cu Benfica, scor 2-2, și are opt puncte în grupă după 4 partide. La egalitate cu portughezii, în fruntea clasamentului. Lech Poznan și Standard Liege, celelalte componente ale grupei, au câte trei puncte.