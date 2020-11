De ce Ianis Hagi a fost trecut pe banca de rezerve. Scoțienii au spus adevărul abia acum

Deși are cele mai multe pase decisive din echipă, Ianis Hagi a devenit rezervă de lux la Glasgow Rangers. Steven Gerrard are alte preferințe în alegerea primului 11, iar încrederea românului este serios afectată. Ianis a fost titular într-un singur meci dintre ultimele şase disputate de Glasgow Rangers în campionat. Iar în trei dintre ele a fost rezervă neutilizată.

Tot pe bancă a rămas şi în ultimul meci european al lui Rangers, la Lisabona, cu Benfica, scor 3-3. Culmea, o situație pentru care românul nu ar avea nicio vină, așa cum consideră jurnaliștii de la Vital Football. Ci forma excelentă în care se află concurenții pentru titularizarea în ofensiva liderului din Scoția.

Ianis Hagi va fi din nou util pentru Glasgow Rangers pe parcursul acestui sezon, sunt convinși jurnaliștii scoțieni

„Hagi n-a jucat mult în ultima perioadă, dar asta deoarece Ryan Kent și Kemar Roofe sunt în formă. Cu siguranță că va veni și vremea lui. Un jucător cu 8 assisturi în 17 meciuri va fi de folos într-un sezon cu 60 de jocuri. Atitudinea lui a fost de ‘primă clasă’ când a venit de pe bancă, nu s-a plâns, dar trebuie să realizeze că nu totul depinde de el și că are în jurul său mulți jucători care pot înscrie și crea goluri – asta e cea mai mare problemă a sa, că încearcă prea mult să rezolve lucrurile de unul singur. Hagi trebuie să se relaxeze și să-și lase picioarele să vorbească pentru el”, scriu jurnaliștii de la Vital Football.

Fără Ianis Hagi, Glasgow Rangers a obținut rezultate excelente în ultima perioadă. Inclusiv o victorie pe terenul rivalei Celtic. Astfel că formația antrenată de Steven Gerrard este lider autoritar în Scoția și pare gata să întrerupă supremația lui Celtic. Rangers are 41 de puncte după primele 15 etape, 11 mai multe decât marea sa rivală. Ce-i drept, „verzii” au două meciuri mai puțin disputate.

De asemenea, Glasgow Rangers este aproape de a-și asigura calificarea în fazele eliminatorii din Europa League. Are șapte puncte după primele trei runde ale grupei D, la egalitate cu liderul Benfica. În următoarea partidă, Rangers va primi joi vizita portughezilor, într-o partidă programată de la ora 22:00. Lech Poznan este pe locul 3 în grupă, cu 3 puncte, în vreme ce Standart Liege are zero.