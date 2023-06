Anunț oficial de ultimă oră. FCSB a cumpărat un fundaș din Africa de Sud, Gigi Becali a confirmat transferul

FCSB a reușit să aducă încă un jucător, după ce Alexandru Băluță a semnat contractul. Clubul sud-african Kaizer Chiefs a anunțat că fundașul Siyabonga Ngezana va semna un contract cu echipa patronată de Gigi Becali. În acest moment, roș-albaștrii au doar doi fundași în lot: Joyskim Dawa și Denis Haruț.

„Discuțiile s-au încheiat, urmează să semneze contractele. Cu unul dintre ei suntem foarte aproape să semnăm zilele astea”, spunea misterios acum câteva ore Mihai Stoica, managerul echipei FCSB. Doar că oficialii clubului sud-african Kaizer Chiefs le-au luat-o înainte celor din România și au anunțat plecarea lui Siyabonga Ngezana, pe site-ul oficial. Fundașul are 25 de ani și a jucat doar în țara natală, iar în acest sezon a adunat 19 partide și a marcat de două ori pentru formația de pe locul cinci din prima ligă din Africa de Sud.

„Kaizer Chiefs și-a luat rămas bun de la fundașul Siyabonga Ngezana, care a semnat cu gigantul român FCSB, cunoscut în trecut ca Steaua București. Îi urăm tot binele!”, au anunțat cei de la Kaizer Chiefs pe site-ul oficial.

