Anunț major! Pensiile din România care cresc de la 1 ianuarie. Acești pensionari se vor bucura

Pensiile din România au reprezentat, dintotdeauna, un subiect controversat în rândul oficialilor țării noastre. Noile măriri de pensii ar avea loc de la data de 1 ianuarie 2022, potrivit informațiilor acordate de miniștrii României. În ceea ce privește tema pensiilor speciale, iată cine sunt cei care vor beneficia, la rândul lor, de o remunerație crescută. Șeful Apărării Naționale tocmai a făcut anunțul.

Pentru că pensiile românilor vor crește, începând cu data de 1 ianuarie 2022, unii dintre cetățenii țării noastre l-au întrebat pe ministrul Muncii Marius Budăi ce se va întâmpla cu pensiile militarilor, sumele actuale având o valoare de până în 2.500 de lei, urmând să crească, la începutul anului viitor, cu 10%.

Aflat în dificultate, ministrul Budăi i-a redirecționat pe jurnaliștii de la bugetul.ro către șeful Apărării Naționale Vasile Dîncu. Explicația oficialului Marius Budăi a fost una extre de simplă, reprezentantul Ministerului Muncii fiind de părere că doar miniștrii de profil sunt cei mai potriviți să furnizeze aceste informații.

„Cu tot respectul, nu evit răspunsul, dar tare mi-aș dori să discutați cu miniștrii care au în coordonare aceste pensii. Eu am informații, dar cel mai bine este ca fiecare să vorbim acolo unde ne pricepem și unde avem și fișa postului.”, a declarat ministrul Muncii Marius Budăi, acum ceva timp.

Vasile Dîncu, șeful Apărării Naționale, a vorbit exclusiv pentru bugetul.ro, confirmându-le românilor că pensiile militarilor din România vor crește cu 10% de la suma inițială de 2.500 de lei.

Tot ministrul Muncii a clarificat zvonurile privind creșterea vârstei de pensionare a românilor. Marius Budăi a subliniat faptul că acest lucru nu se va întâmpla. De asemenea, și alocațiile elevilor români vor crește de la 1 ianuarie 2022.

„Avem doua proiecte de OUG, unul pentru majorarea alocatiilor, unul pentru majorarea pensiilor. Am terminat astazi si ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici.

Acea suma se ia o singura data. Daca puneam 1.500 pragul, tot era cineva care nu lua. Pensia medie este de 1600 de lei, aceasta a fost logica, sa se acorde tuturor celor care sunt sub pensia medie. Toti am spus in perioada asta ca trebuie sa-i aparam pe cei mai saraci.

Pensia minima: 1000 de lei, de la 800 de lei. Deja, odata ce se aproba maine in sedinta de guvern, aceasta masura poate sa inceapa sa fie implementata, tiparire de cupoane etc.

Avem majorarea punctului de pensie de la 1442 la 1586 de lei, 10%, negociat si obtinut in pachetul social. Acestea sunt cuprinse in a doua OUG.

Este frumos si elegant din partea mea sa multumesc partenerilor de coalitie ca au inteles ca suntem intr-o situatie grea si au acceptat acest pachet social.

Avem apoi acel ajutor pentru pensiile mai mici sau egale cu 1.600 de lei, carora li se acorda diferenta pana la 2.200 de lei. Aici se incadreaza 2,5 milioane de oameni. Este sprijinul pentru facturile pe timp de iarna”, a declarat ministrul Muncii Marius Budăi la România TV.