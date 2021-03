Anunț de ultimă oră de la Dacia. Ce se întâmplă cu noua Dacia Spring

Anunț de ultimă oră de la Dacia. Ce se va întâmpla cu noul model electric Dacia Spring, după ce a depășit recordul vânzărilor în primele patru ore de la lansare. Toți românii trebuie să știe asta. De unde o pot procura conducătorii auto.

Au apărut noi informații despre comenzile privitoare la noua mașină electrică românească Dacia Spring. Acum patru zile, cei de la Mioveni anunțau cea mai bună veste a ultimului an, pentru iubitorii auto: noua Dacia Spring dobora un nou record, în primele patru ore de la deschiderea comenzilor, atunci când s-au vândut peste 1500 de mașini electrice, de patru ori mai multe decât în anul 2019.

Acum, precomenzile pentru automobilul Dacia Spring au depășit orice așteptări, ajungând la peste patru mii de unități. Oficialii de la Moveni au anunțat că vor opri, momentan, producția mașinii electrice, așa cum este anunțat și pe platformă. Nu doar atât, se pare că șoferii care au realizat o precomandă au fost contactați de dealerii de la Dacia și informați că vor semna comanda sigură în mai 2021.

Jurnalistul Vitalie Cojocari a postat un mesaj edificator, pe pagina sa oficială de Facebook, în care le-a explicat internauților, în detaliu, ce pot face românii care își doresc să achiziționeze un model Dacia Spring. Potrivit ziaristului, producătorul român va da liber la comenzi, cel mai curând în luna mai 2021.

„Cei care vor o mașină electrică marca Dacia, nu mai au posibilitatea să-și cumpere una. Norocoșii care au reușit să facă o precomandă și au plătit o sută de euro, sunt deja contactați de către dealeri și au fost anunțați că vor fi invitați în luna mai pentru a semna comanda sigură. Cei cu care am discutat susțin că este mai târziu decât s-ar fi așteptat. Credeau că vor semna comanda în aprilie.

Pentru Dacia, modelul electric rămâne un produs românesc, sub brand românesc, chiar dacă este produs în China. Pentru că am văzut foarte multe discuții în acest sens și pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat, am verificat încă o dată informația. Dacia Spring, primul model Dacia Electric, a fost gândit în România și va fi produs/asamblat în China.

Motivul principal fiind că acolo există toate piesele și platformele necesare pentru producția de autoturisme electrice. Pentru cei care nu au prins o mașină, dar își doresc. Când va fi clar câte tichete Rabla și câte comenzi sigure există, Dacia ar putea redeschide comenzile. Adică prin luna mai.”, a scris jurnalistul pe Facebook.