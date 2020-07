Anunț de ultima oră al Simonei Halep! Ce a spus despre participarea la US Open 2020

Simona Halep a oferit un amplu interviu pentru BBC și a vorbit, printre altele, despre participarea la US Open 2020. Pandemia de coronavirus face ravagii în New York, românca recunoaște că există posibilitatea să nu călătorească spre SUA. Există informații că fostul lider mondial ar avea în plan să mai participe doar la competițiile din Europa în acest an. Simona nu a confirmat această variantă. Dar a admis că programul ei va fi influențat de modul în care decurge pandemia de coronavirus.

Simona Halep, sceptică în legătură cu participarea la US Open 2020! I-ar putea afecta și pregătirea pentru Roland Garros

„Sunt un pic îngrijorată de varianta unei călătorii în SUA. Va fi dificil să particip la US Open 2020, depinde foarte mult și de restricțiile care vor fi impuse. Aștept și eu să văd ce decizii se iau. Și voi acționa și în funcție de ceea ce vor face și alți jucători”, a declarat Simona Halep pentru BBC.

Simona Halep nu a mai participat la nicio competiție în ultimele cinci luni. Ultimul turneu disputat a fost cel de la Dubai, pe care a și reușit să îl câștige, după o finală cu Elena Rybakina. Românca ia în calcul să joace la Palermo, la începutul lui august, iar italienii i-au promis că o așteaptă „oricât este nevoie”. Participarea la US Open 2020 ar putea încurca și programul de pregătire pentru Roland Garros. Competiție care începe la doar două săptămâni după finala de la New York și pe care Simona Halep pune mare preț.

Simona Halep a participat în weekend la Winners Open, unde a jucat un meci demonstrativ de dublu mixt. Alături de Horia Tecău a reușit să învingă perechea formată din Marius Copil și Gabriela Ruse. Halep și Tecău au un obiectiv important în 2021, când vor juca împreună în proba de dublu mixt a turneului de tenis de la Jocurilor Olimpice.