Antreprenoarea din România care a început munca încă de la 7 ani. Ce afacere are în prezent

Povestea succesului unei antreprenoare de la noi a surprins pe toată lumea. Mai exact, este vorba despre Alexa Rădulescu. Tânăra a deschis împreună cu o parteneră un showroom de mobilă și decorațiuni în care clienții îți pot personaliza locuințele așa cum doresc.

Succesul ei a fost unul garantat după multă muncă. De asemenea, ea susține că și-a atins obiectivul pentru că nu s-a temut să greșească. Mai mult decât atât, Alexa a subliniat că eșecul este o experiență pe care nu o poți învăța în niciun training și în nicio carte.

Tânăra a luat exemplu de la părinții săi care au avut propriile afaceri. Ceea ce a ajutat-o foarte mult a fost faptul că a fost prezentă în domeniul în cauză încă de la 7 ani, moment în care vindea cafea și interacționa des cu clienții.

,,Părinții mei au fost antreprenori și de când mă știu eu, ei au avut tot timpul propriile lor business-uri. Au început prin a vinde diverse lucruri, amândoi având domenii diferite. Pot să zic că am stat în magazine de pe la 7 ani, am început să vând cafea, mi-a plăcut interacțiunea cu oamenii foarte mult și am rămas cu ea”, povesteşte Alexa