Antrenorul Simonei Halep, reacție categorică! Decizia luată de cea mai bună sportivă din România

Antrenorul Simonei Halep a venit cu lămuriri suplimentare privid decizia pe care ocupanta locului 2 WTA a luat-o în această vară, chiar înainte de reluarea turneelor de tenis. Care este motivul pentru care sportiva noastră nu va participa la turneele din SUA și Asia, aflați în paragrafele următoare.

De ce nu va participa Halep la turneele din SUA și Asia

Decizia Simonei Halep de a nu lua parte la turneele din Statele Unite și Asia a survenit în urma temerilor legate de sănătatea sa și a echipei, pe fondul crizei sanitare, potrivit lui Artemon Apostu-Efremov, antrenorul acesteia.

„Pentru ea, importantă este sănătatea și siguranța ei și a membrilor echipei. Până la urmă, și echipa este expusă, nu doar jucătorul. Simona a zis că preferă să joace în Europa deoarece condițiile din SUA momentan nu sunt cele mai bune, dar acest lucru se poate schimba și încă e destul timp până la deadline“, a declarat Efremov pentru televiziuni.

Date fiind condițiile, Simona va spune pas turneelor Western & Southern Open (mutat de la Cinncinnati la New York), US Open, Beijing și Wuhan. Totodată, nu se știe încă ce se va întâmpla cu privire la participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, dat fiind faptul că sportiva româncă are mari șanse să obțină calificarea.

Iată programul turneelor de tenis pentru anul 2020:

3 august – Palermo Ladies Open;

21 august – Western & Southern Open (New York);

31 august – US Open;

7 septembrie – Istanbul Open;

14 septembrie – Mutua Madrid Open;

21 septembrie Internazionali BNL D’Italia (Roma) și Strasbourg;

28 septembrie – Roland Garros;

5 octombrie – Seoul;

12 octombrie – China Open Beijing;

19 octombrie – Wuhan și Nanchang;

26 octombrie – Zhengzghou;

2 noiembrie – VTB Kremlin Cup Moscova și Tokyo;

9 noiembrie – Turneul Campioanelor;

16 noiembrie – Turneul Elitelor;

23 noiembrie – Guangzhou Open.