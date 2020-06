Simona Halep n-a mai rezistat! A pus mâna pe telefon și a sunat la cel mai înalt nivel

Simona Halep este decisă să nu participe la US Open în acest an din cauza restricțiilor și problemelor din SUA și tocmai din acest motiv a vrut să le transmită un mesaj președintelui WTA și directorului turneului de la US Open

Simona Halep, telefon către șefii tenisului

Simona a dezvăluit într-un interviu ESPN că a luat legătura cu cel mai important om din tenisul mondial, Steve Simon, președintele WTA. Chiar ea l-a sunat, explicându-i de ce nu știe dacă va participa. De asemenea, a avut o scurtă discuție și cu Stacey Allaster, directorul de la US Open.

„Mi-am spus gândurile atât lui Stacey Allaster, dar și lui Steve Simon. Le-am explicat circumstanțele deciziei mele. Vreau să specific că decizia mea nu este definitivă. Dar, așa cum stau lucrurile astăzi, nu plănuiesc să joc la US Open”, a spus românca pentru ESPN, conform spotmedia.ro.

Românca le-a explicat că motivul unei posibile absențe îl reprezintă condițiile stricte impuse de americani pentru participarea la US Open, programat în acest an între 31 august și 13 septembrie, dar fără să fie permis accesul fanilor în arene.

Ce a spus Simona Halep despre US Open

Halep, alături de Petra Kvitova, a declarat în urmă cu o săptămână că nu vrea să participe la turneul american de la New York în această criză sanitară.

„Îmi este foarte teamă să zbor la New York având în vedere situația generală cu coronavirusul. Mă tem nu doar din cauza pandemiei, dar și pentru că este periculos să călătorești, din cauza condițiilor de carantină și a noilor reguli de la turneu.

Suntem obișnuiți cu toții cu anumite reguli și nu vrem să schimbăm nimic, este dificil pentru corp. Înțeleg că reînceperea sezonului este benefică pentru toți din punct de vedere economic, dar până la urmă este alegerea fiecăruia dacă să joace sau nu. Suntem egali și trebuie să ne gândim la noi”, a afirmat Simona Halep, citată de New York Times.