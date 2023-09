Antrenorul concediat de Simona Halep printr-un SMS, replică dură în scandalul de dopaj. „Trebuie să se fi găsit ceva în sângele ei”

Simona Halep este apărată de Wim Fissette, unul dintre cei mai apreciați antrenori din tenisul profesionist. Cei doi au lucrat acum nouă ani și nu s-au despărțit în cele mai bune condiții, tehnicianul fiind concediat prin SMS. În presa belgiană au apărut informații că această decizie ar fi fost influențată de Ion Țiriac.

Simona Halep așteaptă de aproape două luni și jumătate rezultatul audierii de la tribunalul Sport Resolutions, de pe 28 și 29 iunie 2023, după ce Agenția Internațională din Tenis (ITIA) a suspendat-o provizoriu, în urma testului pozitiv de la US Open 2022. Jucătoarea din România a făcut scandal și s-a plâns de aceste amânări, iar mai mulți sportivi și antrenori sunt de partea ei și au transmis că nu este normal ca acest caz să fie tergiversat atât de mult.

Wim Fissette, unul dintre antrenorii reputați ai circuitului, cel care a lucrat cu Simona Halep în anul 2014, i-a luat și el apărarea jucătoarei din România. Antrenorul belgian lucrează acum cu Qinwen Zhen, jucătoarea din China care a ajuns anul acesta în sferturi la US Open 2023

Wim Fissette on Simona Halep doping case:

“I 100% believe in her not being guilty of taking something she shouldn’t take.. she’s been waiting already a very long time to hear what’s gonna happen to her. She’s been really good for women’s tennis. I hope to see her back very soon”… pic.twitter.com/s55IJpwj5i

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023