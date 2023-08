Simona Halep a primit o nou veste rea în dosarul în care este acuzată de dopaj. Jucătoarea de tenis a aflat de la avocații ei că judecătorii de la Tribunalul Sport Resolutions au decis să amâne verdictul, așa că nu va primi niciun răspuns nici săptămâna aceasta. Sportiva a reacționat pe Instagram și a spus că este foarte dezamăgită.

Simona Halep suferă în continuare enorm din cauza dosarului în care este acuzată de dopaj. Audierea de la tribunalul Sport Resolutions a fost amânată de trei ori, la solicitarea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis, iar acum așteaptă de aproape nouă săptămâni decizia instanței din Londra. În interviul de acum câteva zile spunea că speră că instanța se va pronunța săptămâna aceasta, doar că a aflat de la avocați că mai are de așteptat. Din nou!

„Astăzi am aflat că decizia în cazul meu, pe care o așteptam în această săptămână, va fi amânată și mai mult. Este teribil de dezamăgitor, din moment ce am spus în mod constant că tot ce solicit este să fiu judecată.

Practic în acest moment nu se știe când va afla Simona Halep decizia în dosarul în care este acuzată că s-a dopat cu Roxadustat. Jucătoarea din România a fost suspendată provizoriu pe 7 octombrie, pentru consum de Roxadustat, iar după șapte luni a fost informată că s-au găsit și nereguli în pașaportul ei biologic. Această a doua bănuială induce ideea că este vorba de o nouă acuzație de dopaj.

Simona Halep a acordat un interviu care a fost difuzat de Eurosport pe 29 august, chiar în ziua în care s-a împlinit fix un an de la ultimul său meci oficial, desfășurat la US Open 2022, în care a spus că este dezamăgită că trebuie să aștepte atât de mult verdictul.

„Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a transmis Simona Halep în interviul din Eurosport.