Antonia l-a făcut praf din nou pe iubitul Alexiei Eram. Ce a spus despre Mario Fresh

Antonia și Alex Velea au fost extrem de dezamăgiți de Mario Fresh și Lino, cu care s-au și certat, asta deși cei doi cântăreți au fost propulsați în cariere de către iubitul Antoniei.

Atât Mario, cât și Lino au recunoscut că nu mai vorbesc cu Alex Velea și că prietenia lor s-a rupt. În plus, cu Lino Golden a fost un adevărat scandal prin intermediul rețelelor sociale.

Antonia a intervenit și a declarat că ea a fost mai afectată de toate cele întâmplate. În timp ce Alex Velea a spus că l-a durut faptul că Lino a ales să se împrietenească cu Abi Talent, cel care l-a jignit de nenumărate ori pe artist, iubita lui a făcut dezvăluiri acum.

„ Eu, fiind femeie, am fost foarte dezamăgită. Dar am învățat să trec peste. Nu mă mai gândesc la asta, pentru că depun prea multă energie. Doar și-au arătat fețele lor adevărate, nothing more. Nu prea am comentat acest subiect nici eu, nici Alex. Nu mai există pentru noi oamenii aceștia, atât. ”, a declarat Antonia.