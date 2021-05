Zanni a dat lovitura cea mare în România. Ce veste a primit concurentul Survivor România 2021

Protejatul lui Alex Velea este unul dintre cei mai norocoși concurenți de la Survivor România. Se pare că Zanni, pe lângă faptul că este preferatul publicului de la Faimoși, este și favoritul la marele premiu al acestui sezon. Ce veste a primit concurentul Survivor România 2021

Da, este adevărat. De când a plecat Jador din competiție, Zanni a devenit, în ochii românilor, principalul candidat la trofeul sezonului 2 al Survivor România. Două importante case de pariuri îl creditează pe puștiul cu tatuaje ca având cele mai mari șanse la titlul de „supraviețuitor al anului”.

Conform celor de la Wowbiz, Zanni are o cotă de 2,30 la câștigarea marelui premiu la Survivor România 2021. La începutul competiției, trapperul era văzut cu a treia șansă și o cotă de 6,00. Culiță Sterp a coborât o poziție, în februarie era favorit alături de Jador, și are o cotă de 5,00 iar Albert Oprea și Marius Crăciun încheie „podiumul” cu o cotă de 8,00.

Concurentele cu cele mai mici șanse de a câștiga Survivor, conform caselor de pariuri, sunt Raluca Dumitru și Adelina Damina, concurentele cel mai recent intrate în competiția din Republica Dominicană.

Irisha a părăsit competiția Survivor România în cadrul Consiliului de eliminare de duminică, 9 mai, după ce a întrunit cele mai puține voturi din partea publicului de acasă.

Fosta finalistă de la „Bravo, ai stil!” nu s-a putut abține și a răbufnit la adresa lui Zanni și a lui Sebastian Chitoșcă pentru felul în care Faimoșii au tratat-o pe brunetă în camp.

„Îmi pare rău că am plecat, simțeam că mai am multe de demonstrat, cel puțin pe traseu. Mă descurcam din ce în ce mai bine, aduceam puncte și nu m-aș fi gândit că pot să ies atât de repede. Nu e frumos să numeri punctele, cum spuneau colegii, dar e corect. Asta trebuie să facem in competiție, să aducem puncte.

Am fost nominalizată pentru că eu nu împărțeam mâncarea, pentru că era singura mâncare la care aveam acces. Eram mai pentru mine, mâncam singură, nu împărțeam. Apoi le-am înțeles și strategia băieților și au vrut să scape de mine pentru că eram cu real pericol pentru ei.

Raluca împărțea mâncarea, cred că era un mod de a nu fi votată. Au fost două săptămâni în care nu a adus puncte aproape deloc, dar a compensat cu mâncarea pentru a se apropia de băieți. Strategia mea era să mănânc pentru a avea energie.

Am avut câțiva colegi cu care aveam aceeași părere. Pe aceeași lungime de undă cu mine au fost Ștefan, Elena, Culiță. Poate și Andreea și Cucu, dar au fost spălați pe creier de ceilalți.”, a zis Irisha de la Survivor.