Cel mai mare secret de la Survivor România 2021. Zanni are o clauză incredibilă, Kanal D trebuie să o respecte

Zannidache este unul dintre cei mai vocali concurenți din echipa Faimoșilor a show-ului ”Survivor România 2021”. Tânărul artist este apreciat de public pentru franchețea sa, dar mai ales pentru puterea incredibilă pe care o arată pe teren, luând seama că este printre cei mai scunzi și cei care cântăresc cel mai puțin în competiție. Ba chiar și mentorul său, Alex Velea, s-a declarat uluit de performanța sa, afirmând că „se va dezintegra” încetul cu încetul, dar că „nu credeam că poate fi așa luptător”. Însă nu numai succesul din competiție îi atrage pe oameni înspre el, ci și aspectul nonconformist. Vopsit în două culori pe cap și plin de tatuaje, a atras privirile telespectatorilor din primul episod. Tot ele sunt și motivul înțelegerii dintre el și Kanal D.

Potrivit unor surse, interpretul ar avea stipulat în contract că se poate rade pe lateralele capului, acolo unde are tatuaje, pentru ca acestea să rămână în continuare la vedere. Este un lucru neobișnuit pentru concurenții ”Survivor”, care nu sunt lăsați să se tundă pe parcursul emisiunii. Singurul lucru permis și în conformitate cu realitate este acceptat la fete. Ele primesc o lamă de ras de unică folosință pentru a se epila.

Zanni este cântăreț, iar în ultimii ani a apărut în mai multe emisiuni de televiziune, printre care ”Bravo, ai stil!” și ”Chefi la cuțite”. Are 23 de ani și face parte din proiectul lui Alex Velea, ”Golden Boy Society”. Ba chiar a fost numit ”copilul” său, după ce cântărețul a întrerupt legătura cu așa-zișii lui fii de suflet, Mario Fresh și Lino Golden. Cei din urmă au plecat din comunitatea lui Velea și s-au lansat pe cont propriu.

„Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe”, a declarat Zanni in emisiunea lui Pepe de pe Youtube.