Antonia, gest vulgar în public. Ce a enervat-o pe soția lui Alex Velea

Antonia a făcut un gest vulgar în public. Ce a enervat-o pe soția lui Alex Velea în această perioadă de grele încercări, citiți în articolul de mai jos.

Antonia a ieșit în club. Nu a purtat mască nici la interior, nici la exterior. Cui a arătat degetul mijlociu

Antonia a făcut un gest vulgar în public. Ce a enervat-o pe soția lui Alex Velea la prima ieșire după ce s-ar fi vehiculat că ar fi fost infectată cu coronavirus este incredibil.

Antonia a ieșit în oraș ca în vremurile bune alături de bunii ei prieteni. Au fost NUBA, artista dând dovadă că nu se sperie deloc de virus, mai ales că s-a auzit că ar fi fost bolnavă de coronavirus.

Antonia, fotografie cu branula în braț

Astfel, Antonia s-ar fi răzbunat din plin pe cele două săptămâni pe care le-a petrecut în izolare. În acest timp, soția lui Alex Velea a postat pe contul de socializare o fotofgrafie în care apare cu o branulă în braț. În dreptul pozei, Antonia a scris: ”Sănătatea mai întâi. Sunt bine”.

Astfel, Antonia și-a luat prietenii și s-au dus în NUBA, ca în vremurile de dinainte de pandemie. S-au simțit bine, au făcut selfie-uri, iar într-un moment de relaxare, Antonia a făcut un semn obscen, arătând degetul mijlociu. În plus, Antonia nu a purtat mască de protecție nici la interior, nici afară.

Pandemia nu a schimbat-o deloc pe Antonia

Se poate trage concluzia că epidemia de coronavirus nu a schimbat-o deloc pe Antonia, întrucât este la fel de naturală și se comportă fix așa cum știe, în ciuda faptului că ar fi putut fi judecată de alți oameni.

După ce s-a distrat pe cinste în club, Antonia și-a îmbrățișat puternic o prietenă, la ieșirea din NUBA și mai apoi s-a grăbit spre casă, scrie cancan.ro.

Antonia ar fi avut coronavirus

Antonia, în vârstă de 31 de ani, s-ar fi infectat cu noul coronavirus sau ar fi fost pur și simplu în izolare după ce ar fi intrat cu cineva în contact, care fusese infectat.

Cântăreața a urcat pe rețeaua de socializare un boomerang făcut pe bancheta unui autoturism, alături de mesajul “When you finally get out the house after 14 days! I feel like a freakin vampire (n.red.: Când, în sfârșit, ieși din casă după 14 zile! Mă simt ca un vampir ciudat)!!!”.

De ce cred fanii că Antonia a avut COVID-19

De asemenea, nevasta lui Alex Velea a postat doar poze făcute în casă sau la evenimente care au avut loc înainte de decembrie. Acest detaliu i-a făcut pe unii dintre internauți să creadă că ar fi fost infectată cu COVID-19. Adevărul nu se cunoaște. Antonia nu a făcut nicio declarație pe această temă.