Antonia a divorțat, în sfârșit, de Vincenzo Castellano. Ce se întâmplă acum cu nunta cu Alex Velea

După şapte ani în care a luptat pentru Maya, Antonia a divorţat, în sfârşit, de Vincenzo Castellano. În vârstă de 31 de ani, una dintre cele mai frumoase cântăreţe din România este liberă, din nou. Bineînţeles, întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este “când face nuntă cu Alex Velea?!”. Răspunsul îl dă chiar ea.

Deşi spune că a fost un an bun în ciuda pandemiei de coronavirus, iubita lui Alex Velea regretă că nu şi-a putut vedea fiica pe care o are cu Vincenzo mai des.

“A fost un an bun, în ciuda vremurilor pe care le trăim. Cu multe reuşite, cu piese lansate, cu îndeplinirea visului de a ne muta în casă nouă. A fost şi dificil de gestionat faptul că nu am putut fi aproape de Maya din cauza restricţiilor de călătorie. Vorbesc zilnic cu ea. Ne vedem pe Facetime, vorbim pe whatsapp etc. Însă din punctual asta de vedere a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim”.