Antonia a avut virusul covid. Ce a povestit Alex Velea, simptomele celor doi

Antonia a avut coronavirus. Cel care a dezvăluit acest lucru a fost chiar partenerul artistei. Ce spunea Alex Velea despre simptomele pe care le-au avut cei doi artiști.

Antonia și Alex Velea împreună cu cei doi copii ai lor, dar și alți membri din familie au fost infectați cu Covid-19. Artistul a declarat că nu a crezut la început că ar putea avea acest virus, totusi după ce au apărut simptomele acest lucru a fost evident.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Alex Velea a povestit detalii despre viața de familie și despre problemele de sănătate cu care s-au confruntat ei. La vremea respectivă Antonia a postat pe contul său de socializare o postare în care făcea aluzie la boală, însă nu a confirmat exact la ce s-a referit. Admiratorii artistei au bănuit, totuși, că aceasta ar fi avut coronavirus.

When you finally get out the house after 14 days! I feel like a freakin vampire (n.r.: Când, în sfârșit, ieși din casă după 14 zile! Mă simt ca un vampir)!’, a fost mesajul Antoniei de pe Instagram.