Antonia și Alex Velea au anunțat când se căsătoresc: ‘Nu mai vrem concubinaj’

Fanii celebrului cuplu sunt în extaz! Antonia și Alex Velea au anunțat când urmează să se căsătorească. Vedetele se iubesc deja de ani buni și au doi copii împreună. Când va avea loc evenimentul și ce au decis soliștii?

Antonia și Alex Velea se căsătoresc. Vedetele vor să facă pasul cel mare

Nunta și botezul celor doi copii ai lor au fost imposibile până acum din cauza problemelor avute în fostul mariaj al artistei. Antonia a reușit la finele anului trecut să divorțeze de tatăl primului său copil, astfel că ea și actualul partener își pot finaliza planurile și se pot căsători cu acte, în condițiile în care oricum formează o familie de ani buni.

Artistul a anunțat chiar seara trecută faptul că aceștia se gândesc să-și unească destinele și să facă într-un final pasul cel mare. Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, cântărețul a vorbit despre planurile de viitor, proiecte muzicale, dar și familie.

Singurul lucru care îi oprește este pandemia de coronavirus, pentru că ambii își doresc o nuntă mare. „O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj”, a afirmat Alex Velea, la Xtra Night Show.

Anii au trecut, iar acum cei doi pot să se gândească la acest moment. „Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a explicat artistul.

„Antonia m-a încurajat. Am avut toți”

Criza sanitară nu l-a afectat la nivelul carierei și implicit și pe plan financiar, ci și pe sectorul sănătății, pentru că întreaga familie a cântărețului a fost afectată. Acesta a recunoscut că el, Antonia, copiii și părinții său au fost infectați cu virusul.

„Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a dezvăluit el.

Artista nu se gândea la nuntă imediat după divorț