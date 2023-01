Anticiclonul loveşte România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni nu arată deloc bine

În ultimele zile temperaturile au scăzut destul de mult, la nivelul întregului teritoriu, iar meteorologii vorbesc de noi fenomene. În urma publicării datelor din prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, aflăm de la ANM că anticiclonul loveşte România, iar datele nu arată deloc bine. Situația este cu totul alta în Europa, unde în anumite regiuni valorile termice sunt peste media perioadei de iarnă în care ne aflăm.

Meteorologii europei vorbesc de temperaturi calde în această iarnă

Abia a început anul 2023, iar Europa se confruntă deja cu o perioadă de căldură record, reluând de unde a rămas în 2022, când continentul a înregistrat atât cea mai caldă vară înregistrată vreodată, cât și al doilea cel mai cald an din istorie, depășit doar de cel din 2020.

Semnale îngrijorătoare le-a cristalizat Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene, al cărui raport din 9 ianuarie arată că 2022 a fost al cincilea cel mai cald an pentru întreaga planetă de la începutul înregistrărilor și că ultimii opt ani au fost cei mai călduroși din istorie.

Raportul subliniază, de asemenea, faptul că Europa se află în prezent în al treilea an al modelului meteorologic cunoscut sub numele de La Niña, care, din punct de vedere istoric, este însoțit de vreme rece. Așadar, ce se va întâmpla atunci când aceasta va face loc lui El Niño, care se așteaptă să înceapă în martie și care va aduce temperaturi mai ridicate pe tot globul?

Specialiștii spun că atunci când se va produce El Niño, va fi ca și cum s-ar deschide „o ușă de cuptor de mărimea unui glob”, spunând că este probabil ca anul 2024 să iasă din grafic ca fiind cel mai cald an înregistrat vreodată. Valul de căldură care lovește în prezent Europa nu este un eveniment izolat.

În același timp, valuri de căldură afectează Australia, Africa de Sud și America de Sud, cu consecințe pe scară largă, cum ar fi incendii de vegetație, secetă și impact asupra sănătății umane, iar mass-media locale folosesc un limbaj extrem de dur pentru a descrie aceste evenimente, sunt de părere specialiștii.

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Anticiclonul loveşte România!

În ultimele 48 de ore am asistat la schimbări de temperaturi, majoritatea nedepășind cel mult 4-5 grade, cele mai scăzute fiind înregistrate în estul țării, în Moldova, unde meteorologii ANM spun că au fst și -3 grade. Nici în București vremea nu a fost altfel, înregistrându-se valori maxime de 2 grade.

Conform datelor din prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, aflăm că în următoarele zile anticiclonul lovește România, asta însemnând scăderea temperaturilor în aproape toată țara, deși în zona intracarpatică temperaturile sunt cuprinse între 12 și 15 grade.

Aceeași prognoză anunță că începând de mâine valorile maixme nu vor trece de cel mult 6 grade, iar nopțile vor avea valori negative, iar de la mijlocul acestei săptămâni, ANM anunță apariția precipitațiilor sub formă de ploaie și lapoviță, care se vor transforma rapid în ninsori.

În București, spre finalul acestei săptămâni, există toate șansele să avem parte de prima ninsoare, ca urmare a scăderii valorilor termice sub zero grade. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni mai anunță că în zonele montane se vor menține vântul puternic, cu viteză la rafală între 60 și 70 de km/h, dar și precipitațiile sub formă de ninsoare.

În ceea ce privește prima parte a lunii februarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni spune că se va reveni la valori termice ridicate, de cel puțin 14 grade, iar în zonele depresionale valorile se vor situa în jurul a -10 grade.