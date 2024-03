Anna Lesko, mărturisire despre senzualitatea pe care o afişează pe scenă. Ce voia să devină când a ajuns în România: „Venisem de la Moscova”

Au trecut mai bine de două decenii de la momentul în care superba basarabeancă lansa hitul ce a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țară. Mereu provocatoare, emană feminitate din toți porii. Anna Lesko a făcut recent o mărturisire neașteptată despre senzualitatea pe care o afişează pe scenă. Ce voia să devină, de fapt, când a ajuns în România.

În 2002, piesa „Ard în flăcări” domina topurile muzicale de la noi din țară, iar interpreta hitului făcea furori în rândul românilor. Superbă, talentată, senzuală, Anna Lesko nu se ferea să fie provocatoare, iar videoclipul piesei era cea mai bună dovadă.

Mai bine de două decenii mai târziu, frumoasa basarabeancă este și acum considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai admirate femei din showbiz. Invitată la podcastul găzduit de Mihai Morar, a fost întrebată dacă senzualitatea pe care o afeșează pe scenă este naturală sau doar parte dintr-o strategie de marketing.

Răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Anna Lesko a punctat că drumul său spre succes nu a fost simplu, iar a fi interpret, a urca pe scenă în fața publicului cere, în primul rând, onestitate. Sinceritatea și naturalețea sunt cuvinte ce o caracterizează pe artistă.

Anna Lesko a simțit chemarea destinului de când era adolescentă. Știa că locul ei nu este în Chișinău, așa că a plecat cu tatăl său în Moscova. Era elevă de liceu când a ajuns în România, cu o trupă de balet. Nu ca dansatoare, ea le ajuta pe balerine cu costumațiile, însă ghinionul cuiva a devenit norocul ei.

A decis să rămână în București, și-a continuat studiile, a intrat apoi la Facultatea de Drept din Capitală, dorindu-și să devină avocat.

„În primul rând, am simţit că locul meu nu era la Chişinău. Am plecat cu tata la Moscova… Am venit aici în clasa a XI-a. L-am sunat şi i-am zis că eu rămân la Bucureşti. În perioada aia, eu am cunoscut pe cineva în România şi am rămas cu persoana respectivă care m-a asigurat că o să fiu bine. A fost o relaţie frumoasă, dar apoi s-a rupt.

Eu venisem aici cu trupa de balet Paradis, nu eram balerină, am venit să fac haine, să cos. Eram în vacanţă, m-am integrat foarte bine, s-a îmbolnăvit o balerină, apoi am început să dansez eu. Am învăţat repede paşii, în 4 zile eram pe scenă.

Eu trebuia să continui clasa a XI-a la Moscova, tata lucra în construcţii acolo, l-am sunat şi i-am zis. Apoi, am intrat la Facultatea de Drept în Bucureşti. Am învăţat romana aici, în puţin timp, stăteam câte opt ore să învăţ. A fost o nebunie”, a povestit Anna Lesko.