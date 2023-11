Anna Lesko și Cătălin Botezatu, un cuplu de senzație, ”sărit de pe fix”. Cele două vedete, show de zile mari

Într-un spectacol pregătit să provoace explozii de râs,opt comedianți talentați și doi invitați speciali se reunesc pe cea mai inclinată scenă din România pentru a oferi telespectatorilor o seară memorabilă de comedie. În această seară, de la ora 21:30, Cabral va da tonul distracției într-o nouă ediție a show-ului „Sariti de pe fix”.

Într-un spectacol plin de umor și energie, 8 comedianți de excepție și 2 invitați speciali, Anna Lesko și Cătălin Botezatu, se adună pe cea mai înclinată scenă din țară pentru a oferi telespectatorilor o seară memorabilă de comedie. În această seară, de la ora 21:30, Cabral va da tonul distracției într-o nouă și așteptată ediție a show-ului „Săriți de pe fix!”

În cadrul emisiunii, Anna Lesko și Cătălin Botezatu vor intra în jocul captivant al lui Mima Turbina, Decolare spontană sau Planul Înclinat, alături de echipa de comedienți formată din Anisia Gafton, Anca Dinicu, Irina Antonie, Alex Bogdan, Cătălin Neamțu, Drăcea, Mihai Rait și Lucian Ghimiși.

Cabral, gazda show-ului, promite o seară plină de haz și surprize, subliniind că „Unii sar cu parașuta, alții sar rândul la coadă, noi suntem din altă categorie: noi suntem săriți de pe fix! Să dăm comediei ce este al comediei!”

Telespectatorii sunt invitați să participe la momente de umor neașteptat, replici ingenioase și provocări amuzante pe această scenă inclinată, care adaugă o doză suplimentară de dificultate și imprevizibilitate întregului spectacol.

Ce surprize îi așteaptă pe invitați

Într-un episod plin de provocări și umor în cadrul emisiunii „Săriți de pe fix!”, Anna Lesko și Anca Dinicu se vor duela într-o probă de neuitat, ”Decolare Spontană”. Sub privirile atente ale telespectatorilor, această provocare aduce în prim-plan nu doar talentul, ci și umorul și încrederea în sine ale celor două vedete.

„Săriți de pe fix!” promite un episod exploziv și plin de divertisment, în care Anna Lesko și Anca Dinicu vor face spectacol nu doar prin inteligența lor, ci și prin spiritul lor amuzant și autentic.

Sexy și încrezătoare, Anna Lesko va da tot ce are mai bun în această confruntare, pregătindu-se să răspundă cu farmec și inteligență la întrebările ce vizează rețetele de Crăciun, dansurile de societate, genurile muzicale și soliștii cu părul blond.

Pe de altă parte, Anca Dinicu, cu simțul umorului bine-cunoscut, promite să își etaleze cunoștințele și să facă față cu brio acestei probe inedite. Decizia privind cine rămâne cu picioarele pe pământ și cine decolează cu viteză amețitoare spre tavan depinde de răspunsurile corecte și ingenioase la întrebările surpriză ale gazdei Cabral.

Prima care va experimenta „Decolare Spontană” va fi Anca Dinicu, care, în stilul său caracteristic, declară cu umor: „Mai am puțin și intru la menopauză. Jur! E ceva…„.

Reacțiile amuzante ale Annei Lesko nu întârzie să apară, stârnind ropote de aplauze și hohote de râs. „Doamne, mi-a sărit tot! Eu nu mai am minte, nu mai sunt om. Când ți-am spus că nu mai am creier, nu-l mai am, s-a dus la mine acasă, la Chișinău!„, va exclama Anna Lesko, spre deliciul telespectatorilor.

Cătălin Botezatu, în fața provocării de a fi soț și taximetrist

Într-o seară plină de surprize și umor, telespectatorii vor avea ocazia să descopere cum se descurcă Cătălin Botezatu în fața provocărilor spectaculoase ale emisiunii „Săriți de pe fix!” de la PRO TV. În episodul de astăzi, de la ora 21:30, celebrul designer va intra în ringul de comedie pentru a face față provocării VIP Taxi și pentru a intra în rolul soțului Anisiei Gafton în proba Planul Înclinat.

Provocarea VIP Taxi promite să aducă momente amuzante și inedite, dezvăluind cum reacționează Cătălin Botezatu într-o situație în care trebuie să se descurce într-un taxi VIP cu totul special. Cum va face față vedeta în fața improvizațiilor și surprizelor de pe scaunul șoferului rămâne de văzut.

Într-un alt moment tensionat, Cătălin Botezatu își va intra în rolul de soț pentru Planul Înclinat, o probă care promite să aducă râs și bucurie. Cum se descurcă în această situație cu umor și autenticitate rămâne o surpriză pentru telespectatori.

Vă reamintim că, abonații VOYO vor avea privilegiul de a viziona emisiunea cu 7 zile în avans, bucurându-se astfel de fiecare moment amuzant înaintea difuzării pe PRO TV.

