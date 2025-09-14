Anna Lesko, la spital din cauza unei accidentări. Vedeta nu a ţinut cont de sfaturile specialiştilor: „Trebuia să fac asta gradual”

Ultima oră
14 sept. 2025 | 09:22
de Violeta Badea

Monden
Anna Lesko. Sursa foto: Facebook

De Sfânta Ana, Anna Lesko a apărut în platoul emisiunii ”La Măruță” într-o ipostază neobișnuită pentru energia care o caracterizează. Vedeta a venit cu ambele glezne bandajate, după ce un antrenament făcut acasă, fără supravegherea antrenorului, a dus la o accidentare serioasă. Lecția dureroasă despre limite și recuperare a venit cu sinceritate și autoironie din partea artistei.

Anna Lesko, cu ambele glezne bandajate în emisiunea ”La Măruță”

Pentru că antrenorul ei nu a putut fi prezent, Anna Lesko a decis să își urmeze singură rutina de sport. A combinat exercițiile obișnuite de picioare, care durează aproximativ 45 de minute, cu un program intens de sărituri descoperit online.

În ciuda recomandării de a începe gradual, cu doar câteva minute pe zi, artista a forțat programul încă de la început la 15 minute. Rezultatul a fost o suprasolicitare care a provocat inflamații și dureri puternice la nivelul gleznelor.

Accidentarea s-a agravat ulterior după ce a făcut curățenie generală, urcând scări pentru a spăla geamurile. Medicul i-a recomandat odihnă, renunțarea la tocuri pentru cel puțin o lună și multă răbdare.

”Doamne, spre seară s-a umflat atâta, Adam zice, măi, mami, dar ce facem cu asta, abia te miști. Zic, așa e, sun! Alo, domnul doctor?! Doamne ce-ai făcut femeie, ce se întâmplă cu tine, ce e asta?

Nu mai urci pe tocuri o lună. Tu nu te mai ridici de aici! (…) Și uite așa Cătălin, stau așa de o săptămână! Deci ce înseamnă lăcomia asta de sport!”

Artista depune eforturi pentru a se recupera și a reveni pe scenă

Chiar dacă recuperarea o ține momentan departe de antrenamentele intense, Lesko privește cu optimism către scenă. Artista a mărturisit că este pregătită să își adapteze aparițiile, chiar și să cânte desculță, doar pentru a nu-și forța gleznele.

Își dorește să se refacă complet și să continue spectacolele la nivelul de energie cu care și-a obișnuit publicul. Lecția dureroasă legată de limitele corpului a venit cu înțelegere și autoironie, iar vedeta se concentrează acum pe pași mici și siguri în procesul de recuperare.

Echilibrul între carieră, familie și viața personală

Dincolo de sport și carieră, Anna Lesko a vorbit deschis și despre viața personală. Artista a recunoscut că fiecare experiență sentimentală i-a adus lecții valoroase și a contribuit la maturizarea ei.

Nu caută o relație cu orice preț și spune că își dorește să trăiască iubirea doar din convingere și emoție, nu din nevoie. Astăzi, prioritatea sa este creșterea fiului ei, Adam, în vârstă de 11 ani, și consolidarea unui echilibru între carieră, familie și dezvoltare personală.

Pentru Anna Lesko, sănătatea, responsabilitatea și grija față de sine și de cei apropiați rămân pe primul loc, chiar și în fața pasiunii pentru scenă și performanță.

