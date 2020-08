Anna Lesko a dat cărțile pe față. De ce s-a despărțit, de fapt, de bărbatul cu care are un copil

Anna Lesko, în vârstă de 41 de ani, este jurat la emisiunea „Falsez pentru tine”, de la Pro Tv. Extrem de discretă în ce privește viața personală, Anna Lesko a vorbit despre relația cu tatăl copilului ei, dar și despre așteptările pe care le are la nivel sentimental.

Anna Lesko vorbește deschis

Anna Lesko este pentru prima dată în calitate de jurat la o emisiune de divertisment. Aceasta mărturisește că este o experiență unică, care aduce cu sine o mare responsabilitate.

”E o experiență care duce după sine o foarte mare responsabilitate, dar ai parte și de niște lucruri unice. Cel puțin, așa a fost în cazul meu. Am avut parte de momente extrem de vulnerabile, în care trebuia să iau niște decizii, de uneori simțeam că parcă nu aș fi vrut să fiu în această postură. Deși emisiunea se bazează pe foarte mult umor, au fost momente în care a trebuit să pun la bătaie tot ce înseamnă artistul din mine, tot ce știam eu în materie de muzică. Nu a fost deloc ușor.”, a declarat Anna Lesko pentru Libertatea.ro.

Ce spune despre viața personală

Cât despre viața personală, Anna Lesko spune că nu a crezut niciodată în mariaj și că nu se ancorează în trecut, ci merge mai departe.

”N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare o instituție perimată. Înainte, avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel ”foc”. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu.

Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe. Sunt deschisă către iubire, noi senzații la nivel emoțional. Sunt optimistă. Am avut momente când am clacat, dar mi-am dat seama că tot la mine sunt soluțiile, că trebuie să mă calmez, să mă reculeg”, a mai spus Anna Lesko.