Anglia, fără suporteri în sferturile de finală de la Euro 2020. Ce se întâmplă cu fanii naționalei Albionului

Anglia ar putea juca în sferturile de finală de la Euro 2020 fără să fie încurajată de suporteri. După victoria istorică în fața Germaniei, cu 2-0, naționala Albionului se va deplasa, pentru prima oră la acest turneu final, în afara țării. Partida contra Ucrainei, de sâmbătă, 3 iulie, va fi găzduită de Stadio Olimpico din Roma. Marea problemă este că autoritățile italiene impun o carantină de 5 zile oricărei persoane care vine din Marea Britanie.

Anglia a ajuns în sferturile de finală de la Euro 2020 după o victorie fantastică obținută împotriva marii rivale, Germania. De 55 de ani, selecționata The Three Lions nu mai învinsese Mannschaftul într-o partidă oficială. Ultimul triumf fusese chiar în finala Cupei Mondiale din 1966. Încurajați de 45.000 de spectatori, echipa pregătită de Gareth Southgate a reușit să „rupă blestemul” și să îi învingă pe nemți cu 2-0. Golurile au fost marcate de Sterling și Kane. Dar atmosfera făcută de fanii englezi pe Wembley a fost esențială pentru reușita echipei.

Pentru meciul din sferturile de finală, Anglia se va deplasa, pentru prima oră la Euro 2020, dincolo de graniță. Ea va întâlni Ucraina, sâmbătă, 3 iulie, de la ora 22.00. Partida va fi găzduită de Stadionul Olimpic din Roma. Marea problemă pentru jucătorii englezi este că nu vor putea beneficia de susținerea propriilor fani. Motivul stă în decizia guvernului italian de a ține în carantină orice persoană care vrea să intre în Italia din afara Uniunii Europene. Marea Britanie nu mai face parte din UE, după Brexit.

Fanii englezi sunt furioși din această cauză, pentru că se văd în imposibilitatea de a urmări meciul de la fața locului, chiar dacă ar fi vaccinați. Conform Daily Mail, Federația Engleză de Fotbal are alocate 2.600 de bilete din totalul de 15.948 de locuri ce pot fi ocupate pe stadionul din Roma. În condițiile date, englezii caută soluții pentru ca naționala să se bucure, totuși, de susținere în partida contra Ucrainei. În acest sens, ei vor facilita prezența la meci a conaționalilor care trăiesc în Italia. În Peninsulă se află aproape 30.000 de cetățeni englezi, majoritatea concentrați în provincia Lazio, a cărei capitală este chiar Roma.

De asemenea, naționala Albionului ar putea primi susţinere din rândul celor 1,2 milioane de persoane născute în Marea Britanie, dar care trăiesc în Uniunea Europeană. Acestea se pot deplasa în „Cetatea Eternă” pentru meciul de sâmbătă, atâta timp cât nu au fost în Marea Britanie în ultimele 14 zile. Interesant este că, tot din cauza restricțiilor impuse de italieni, jucătorii englezi nu vor beneficia nici de prezența familiilor sau a prietenilor în tribunele stadionului din Roma, la o partidă așa de importantă. Dacă va trece de Ucraina, Anglia se va întoarce în Anglia, pe Wembley, pentru semifinale. În caz că vor ajunge în ultimul act al competiției, tot acolo se va juca și finala Euro 2020. Iar fanii îi vor putea încuraja în voie.

