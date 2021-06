Prințul Harry se pregătește să se întoarcă în Marea Britanie pentru a sta alături de familia lui la un eveniment extrem de important ce are legătură cu Prințesa Diana. Chiar dacă toată lumea spera ca Meghan Markle să își facă apariția, se pare că aceasta a refuzat să se întâlnească cu rudele din partea soțului.

Prințul Harry și Prințul William vor trece prin momente emoționante după ce la Palatul Kensington va fi dezvăluită o nouă statuie făcută în onoarea mamei lor, Prințesa Diana. Chiar dacă se zvonea că Meghan Markle va sta alături de soțul său în momentul în care acesta își va vedea rudele, se pare că se va întâmpla exact opusul, iar Regina Elisabeta se va enerva teribil!

Meghan Markle și Prințul Harry au devenit de curând pentru a doua oară părinți. Fosta actriță a adus pe lume o fetiță ce a primit numele de Lilibet Diana, așa că toată lumea speră să o vadă pe micuță. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla. Corespondentul regal Daily Telegraph, Victoria Ward, a explicat de ce aceasta nu se va întoarce în Marea Britanie de 1 iulie.

Prințul Harry și Prințul William o să fie împreună în momentul în care statuia o să fie dezvăluită pentru public. Prințesa Diana ar fi împlinit 60 de ani, așa că aceștia își doresc să aibă parte de un eveniment foarte special. De asemenea, obiectul o să fie plasat în Sunken Gardens, locul favorit al regretatei Prințese de la Palatul Kensington. Ținând cont că Meghan Markle abia a adus pe lume un bebeluș, aceasta nu își va face apariția în Marea Britanie.

De asemenea, nu este singurul moment în care fosta actriță lipsește de lângă Familia Regală. În timp ce Prințul Harry a fost alături de rudele sale pentru înmormântarea Prințului Philip, soția lui a decis să rămână în America pentru că era însărcinată. Chiar dacă fanii sperau să o vadă acum, se pare că acest lucru nu va fi posibil și aceasta va lipsi de la o altă întâlnire foarte importantă cu Regina Elisabeta.

The Duchess of Sussex will not fly to the UK to join Harry for the unveiling of a statue of his late mother, sources confirm, after a US website claimed she would join him. She’s just had a baby, they point out

